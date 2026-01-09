Martín González, director deportivo del Huesca: "Quiero que Pulido se quede y si lo hace, va a ser el de siempre"

El director deportivo de la SD Huesca, Ángel Martín González, se ha pronunciado acerca de la salida de Jorge Pulido del conjunto azulgrana y sobre las declaraciones de este último ayer en una rueda de prensa que suscitó bastante polémica. El capitán del equipo altoaragonés confirmó había firmado un contrato con el Almería para marcharse en junio, aunque se mantenía a la espera de que ambos clubs negocien una salida inmediata, ya que no estaba seguro de poder rendir al máximo nivel en Huesca tras lo ocurrido.

Sesión de entrenamiento del Huesca sin Jorge Pulido presente por un proceso febril. / SD Huesca

A este respecto, durante la presentación del nuevo fichaje de la SD Huesca para reforzar la posición del extremo, Efe Aghama, el director deportivo ha sido preguntado por su posición en lo relativo a la salida del central y ha querido explicar su postura de forma breve y zanjar el tema por el momento. En primer lugar, Martín González ha ensalzado la figura de un jugador emblemático como el toledano: "Para mi Pulido es parte de este escudo. Creo que no hay ninguna duda que es algo más que un jugador en este club, es algo más que un capitán. Es un jugador muy importante a todos los niveles".

Sobre la posible salida inmediata si el conjunto aragonés y el andaluz llegan a un acuerdo que satisfaga los intereses de ambos en este mercado de invierno, el directivo ha sido tajante y ha reconocido que le gustaría tenerlo hasta final de temporada: "Quiero que se quede". Además, se ha mostrado contrario a creer que el jugador pueda no rendir por verse obligado a esperar a junio. "Estoy convencido de que si se queda, va a ser el Pulido de siempre. El que nos va a ayudar, el que nos va a dar lo que nos ha dado siempre hasta ahora".

Por último, antes de regresar a las cuestiones sobre el mercado de fichajes que afronta la entidad azulgrana, Martín González ha deseado suerte al capitán oscense en sus etapas deportivas venideras sea cual sea el desenlace de esta trama: "Luego, a partir de que acabe su contrato con el club, desearle toda la suerte del mundo en Almería o donde vaya", concluye el responsable de la parcela de entradas y salidas.

La polémica no se ha quedado en la capital altoaragonesa y ha llegado hasta tierras andaluzas. El entrenador del conjunto indálico ha sido preguntado por el anuncio de Jorge Pulido y su compromiso para la próxima campaña con el Almería en la previa del encuentro de Segunda ante el Mirandés. Rubi se hizo eco de que "el jugador ha manifestado que para el 30 de junio ya ha firmado", aunque también ha señalado que "si el club no ha manifestado oficialmente si se busca o no un central, no lo va a hacer el entrenador".

El técnico ha defendido la actitud del defensa desde un plano profesional e invitó a la reflexión sobre el caso. "¿Prefieres tener un jugador que ya sabes que ha firmado por otro equipo, y es honrado y lo dice, o prefieres no saberlo?", se cuestionó, al tiempo que aseveró que Jorge Pulido "es un profesional íntegro y si está en Huesca, lo va a hacer lo mejor posible; y en Almería, tres cuartos de lo mismo".