El Huesca, a ganar al Córdoba para huir del descenso

La SD Huesca necesita urgentemente la victoria ante el Córdoba este lunes (20.30 horas), ante sus aficionados en El Alcoraz, para sobreponerse de la dura derrota que cosechó en tierras castellonenses en la última jornada. El equipo oscense volverá al abrigo de El Alcoraz, que es donde mejor suma puntos y donde confía, para lograr salir de la zona de descenso, al que ha caído esta jornada. Para ello necesitará al menos puntuar.

El Huesca quiere enderezar el rumbo que en las últimas jornadas ha ido perdiendo poco a poco, lo que ha generado preocupación en todos los entornos del club, desde dirigentes a plantilla y aficionados, que ven cómo las cosas han ido a peor con el paso de las jornadas.

El club confía en sacar los puntos en casa, ya que ha demostrado fortaleza arropado por sus aficionados, si bien esta semana ha sido difícil para todos al destaparse el caso del capitán, Jorge Pulido, con la firma de contrato y su deseo de marcharse al Almería, dejando al Huesca tras casi nueve años.

En todo caso, Pulido estará en la convocatoria, sin que el técnico, Bolo, haya desvelado aún si jugará ante el Córdoba. Los principales cambios en el equipo azulgrana estarán probablemente en el centro de la defensa, ya que Piña está sancionado para este encuentro, y la duda es si Pulido estará o no en condiciones de jugar en casa ante el enfado de los aficionados por su marcha y porque ya avisó que la cabeza le estaba jugando una mala pasada.

El Córdoba de Iván Ania llega a la cita en una dinámica positiva tras sumar diez de los últimos doce puntos en juego y haber blindado su portería con tres partidos imbatidos en las cuatro jornadas más recientes, lo que le ha permitido engancharse a la zona media-alta de la clasificación con 29 puntos.

Una victoria en el feudo aragonés permitiría al Córdoba concluir la primera mitad del campeonato con 32 puntos, una cifra que superaría los registros de su última campaña en la categoría de plata y ratificaría la reacción de un equipo que ha encontrado soluciones en su fondo de armario ante las numerosas bajas.

Para este compromiso, Ania recupera piezas fundamentales como el delantero Sergi Guardiola, tras cumplir sanción, y el lateral Carlos Isaac, tras superar sus molestias, aunque mantiene bajas sensibles en la defensa como las del exazulgrana Vilarrasa, Rubén Alves y un Fomeyem recién intervenido de una lesión de tobillo, además de Adilson.