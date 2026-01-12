El Huesca pierde en los últimos instantes y cae al descenso (1-2)

El Córdoba logró este lunes su tercera victoria consecutiva en la Liga Hypermotion al ganar con remontada por 1-2 en El Alcoraz al Huesca, que cae a puestos de descenso, gracias a un gol de Carlos Isaac en el minuto 89, cuatro después de que el cuadro local se quedara con diez por la expulsión por doble amanestación de Álvaro Carrillo.

El Córdoba sometió al Huesca en un partido igualado con ocasiones para ambos equipos, pero en con más pegada del conjunto andaluz, que supo aprovechar más la frágil defensa de los locales.

Empezó bien el Córdoba en los primeros seis minutos, en los que tuvo el balón, pero fue el Huesca el que se adelantó en el marcador con un gol en el minuto 8 en un saque de esquina que Álvarez se metió en su propia puerta al molestarle Kortajarena en la jugada cuando ya cogía el balón el portero visitante.

El gol encajado espoleó a un Córdoba que pasó a tener el control total del partido y a encerrar al Huesca en su área, lo que aprovechó Jacobo González para batir desde cerca a Dani Jiménez.

Tras el empate el partido entró en una fase de mucha igualdad, aunque siempre teniendo más el balón un Córdoba que llegaba fácil al área.

En la reanudación el Huesca tuvo dos buenas ocasiones con disparos de Sielva por alto y de Angel Pérez de tiro cruzado. Replicó rápidamente el Córdoba con dos acciones en las que Abad sacó un balón de la misma línea de la gol y Carracedo también disparó cruzado junto al poste izquierdo de Dani Giménez.

El encuentro en la segunda parte fue un toma y daca de los dos equipos que buscaban el gol que desnivelara el marcador. Poco fútbol de elaboración y fallos en los pases, lo que se tradujo en un partido poco vistoso y de escasas ocasiones claras de gol.

El Huesca poco a poco inclinó el campo a su favor más por demérito del conjunto andaluz que por los méritos propios. Mejoró poco a poco el Córdoba, que pasó otra vez a acercarse a la portería rival con una ocasión muy clara en el minuto 71 en la que Fuentes mandó un balón cerca de la portería local.

El Huesca se quedó con un jugador menos tras ver la doble tarjeta amarilla Carrillo en el minuto 85, lo que aprovechó el Córdoba para anotar el segundo gol que le daba la victoria en un partido muy igualado aunque tuvo más posesión de balón y tiró más veces a puerta.