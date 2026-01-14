Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Huesca ultima el regreso de Jair

El exjugador del Real Zaragoza, que ya militó dos temporadas en el conjunto altoaragonés, está pendiente de rescindir con el Eibar

Jair, durante su etapa en el Real Zaragoza.

Jair, durante su etapa en el Real Zaragoza. / Jaime Galindo.

A. Bobed

Santiago Valero

Zaragoza

Jair Amador está cerca de volver a Aragón. Y es que la SD Huesca ultima el fichaje del central, que ya jugó en el cuadro azulgrana en las temporadas 2016-2017 y 2017-2018, pero el acuerdo está a expensas de que el Eibar, donde el zaguero recaló el pasado verano tras finalizar su etapa en el Real Zaragoza (donde jugó las cinco últimas campañas), acceda a rescindir lo que le resta de contrato (firmó por una sola temporada).

El defensa, de 36 años, apenas ha tenido participación este curso con el Eibar, con el que ha disputado cuatro partidos (solo uno como titular) para completar poco más de 200 minutos, lo que abre la puerta de par en par a su salida de Ipurua y su regreso a Huesca ocho años después y volver a formar pareja en el centro de la zaga azulgrana con Jorge Pulido.

