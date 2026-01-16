Jon Pérez 'Bolo', entrenador de la SD Huesca: "No vamos a mirar la clasificación, ni ahora ni dentro de un mes"

El entrenador de la SD Huesca, Jon Pérez 'Bolo', ha vuelto a recalcar la necesidad de que su equipo sea competitivo si quiere tener opciones de ganar los partidos, en la antesala del encuentro que disputará el domingo en Burgos (18.30 horas) tras encadenar dos derrotas consecutivas. En la rueda de prensa previa al choque, el técnico ha reconocido que el equipo es consciente de su situación en la clasificación, aunque ha remarcado que todavía queda mucho por delante.

El Huesca viene de perder en El Alcoraz en un partido en el que el míster considera que mereció más que una derrota y que, sumado al mal inicio de este 2026, lo han llevado a meterse en descenso. “No hemos empezado bien el año. Dos derrotas, una muy merecida, la otra no tanto. Creo que no hicimos mal partido contra el Córdoba, tuvimos nuestras opciones, no fuimos capaces de aprovecharlas y al final perdimos ese punto que teníamos ahí amarrado. Dos derrotas que en esta liga, con la igualdad que hay, te hacen caer donde hemos caído, pero no vamos a mirar la clasificación, ni ahora, ni dentro de un mes”, afirma.

El técnico ha reconocido que el equipo no está al 100% a nivel físico, aunque se recupera con el día a día. “Algún percance ha habido durante la semana en modo de molestias. La gripe, que no acabamos de charla del vestuario, y esta semana han caído varios y bueno. Veremos estos dos días que quedan si se recuperan y pueden, por lo menos, entrar en la convocatoria”. Aun así, considera que “ha sido una semana positiva”.

Manu Rico y Toni Abad, en un entrenamiento antes de la visita al Burgos. / SD Huesca

Sobre el rival, Bolo espera un equipo competitivo y una alineación distinta a la que sacó el Burgos en el partido de Copa del Rey contra el Valencia este jueves. “Está haciendo una grandísima temporada. Creo que el once que nos vamos a encontrar será totalmente diferente al que jugó ayer, seguramente alguno repetirá, pero pensamos que va a cambiar por lo que han hecho cuando ha jugado otros partidos de Copa”.

De cualquier manera, será un “partido muy difícil” para los azulgranas: “Es un escenario complicado, con una afición que aprieta muchísimo, un buen ambiente de fútbol”. No obstante, Bolo no se achanta ante el reto: “Hay que competir en todos los sitios y si nosotros somos capaces de hacerlo bien tendremos opciones, si no, pues será muy difícil”.

Daniel Luna, en un entrenamiento antes de la visita al Burgos. / SD Huesca

El ahora entrenador del Huesca regresa este domingo a la que fue su casa hasta la pasada temporada. “Siempre es bonito volver a un sitio donde has estado muy bien, pero como llevo mucho tiempo en el fútbol, poco a poco eso también se va perdiendo. He vuelto a otros sitios donde he estado y al principio te hace mucha ilusión. Podré ver a amigos y siempre es bonito, pero no pienso ahora en lo sentimental ni en esos aspectos, porque nosotros estamos en una situación complicada”, explica Jon Pérez ‘Bolo’.

Lo primordial para el técnico es centrarse “en sacar esto adelante” y abandonar las últimas cuatro posiciones de la clasificación en Segunda División. “No queremos ver otras cosas que no sean intentar ganar el partido y trabajar bien”, subraya. Aun así, no quiere castigarse en exceso: “Sabemos que estamos en puestos de descenso, pero no vamos a estar con un látigo dándonos en la espalda todos los días”.

Por último, de cara al mercado invernal, el técnico de la SD Huesca se ha reafirmado en la necesidad de ultimar salidas antes de incorporar jugadores. “Son necesarias. Sé que todo el mundo está trabajando duro para conseguirlo, sobre todo por la situación de los jugadores y del equipo. Para ellos también es importante ir cuanto antes al equipo donde vayan a jugar para que se ganen el puesto. Nosotros, para aligerar la plantilla. Entrenar con tantísima gente en el campo no es fácil y tienes que rotar, dejarles fuera de los ejercicios, y eso tampoco nos gusta”.