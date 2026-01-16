Jordi Escobar, nuevo delantero de la SD Huesca

Jordi Escobar, de 24 años, es nuevo jugador de la SD Huesca, al que se incorpora hasta junio de 2028 para reforzar la línea de ataque como delantero a las órdenes de Jon Pérez 'Bolo', bajo cuya disciplina entrenará este sábado al objeto de viajar con el equipo a Burgos este domingo.

Ariete referencia, de gran envergadura y capacidad goleadora, Escobar llega a El Alcoraz procedente del AVS Futebol SAD, que milita en la máxima categoría portuguesa, club con el que ha rescindido.

Hasta recalar en el club luso, este jugador formó parte de algunas de las mejores canteras del país, respaldado por los buenos números que acuña desde categorías inferiores, y de hecho, se inició en la cantera del FC Barcelona ya en benjamines.

Su gran evolución como jugador y primer contacto con el fútbol profesional se produjo, sin embargo, en el Valencia, donde se incorporó como infantil, y fue creciendo como futbolista hasta realizar la pretemporada con el primer equipo con tan solo 16 años.

Completó su evolución del futbolista con su paso, entre otros equipos, por la UD Almería, y por los filiales del FC Barcelona, que volvió a fijarse en él tiempo después, del Betis o del Celta más recientemente.

Tras consolidarse en Primera RFEF, superando la cifra de los diez goles en dos temporadas consecutivas, dio el salto a la primera portuguesa.

Además, ha vestido la camiseta de la selección española en 29 ocasiones, entre las categorías sub-16 y sub-18, sumando 7 goles.

Escobar llega a la SD Huesca como un refuerzo de presente y futuro, dispuesto a sumar su contrastada capacidad goleadora al equipo.