Jordi Escobar, nuevo delantero de la SD Huesca
Firma hasta 2028 tras rescindir con el AVS Futebol portugués y es el segundo refuerzo invernal tras Efe Aghama
Jordi Escobar, de 24 años, es nuevo jugador de la SD Huesca, al que se incorpora hasta junio de 2028 para reforzar la línea de ataque como delantero a las órdenes de Jon Pérez 'Bolo', bajo cuya disciplina entrenará este sábado al objeto de viajar con el equipo a Burgos este domingo.
Ariete referencia, de gran envergadura y capacidad goleadora, Escobar llega a El Alcoraz procedente del AVS Futebol SAD, que milita en la máxima categoría portuguesa, club con el que ha rescindido.
Hasta recalar en el club luso, este jugador formó parte de algunas de las mejores canteras del país, respaldado por los buenos números que acuña desde categorías inferiores, y de hecho, se inició en la cantera del FC Barcelona ya en benjamines.
Su gran evolución como jugador y primer contacto con el fútbol profesional se produjo, sin embargo, en el Valencia, donde se incorporó como infantil, y fue creciendo como futbolista hasta realizar la pretemporada con el primer equipo con tan solo 16 años.
Completó su evolución del futbolista con su paso, entre otros equipos, por la UD Almería, y por los filiales del FC Barcelona, que volvió a fijarse en él tiempo después, del Betis o del Celta más recientemente.
Tras consolidarse en Primera RFEF, superando la cifra de los diez goles en dos temporadas consecutivas, dio el salto a la primera portuguesa.
Además, ha vestido la camiseta de la selección española en 29 ocasiones, entre las categorías sub-16 y sub-18, sumando 7 goles.
Escobar llega a la SD Huesca como un refuerzo de presente y futuro, dispuesto a sumar su contrastada capacidad goleadora al equipo.
- El Real Zaragoza se posiciona por Aleksa Puric pendiente del visto bueno del Atlético
- La aragonesa Lidia Ruba abandona el Dakar por un conflicto con la organización
- El Ayuntamiento de Zaragoza lo confirma y accede a la petición de los barrios sobre la ubicación de la Cincomarzada
- La multinacional que aterriza en Zaragoza y promete optimizar 'al 95%' el coste de energía de los centros de datos
- ¿Cómo afecta a los aragoneses el hackeo a Endesa?: la empresa notifica el ataque a los afectados
- Adiós al histórico concesionario de la Opel en Zaragoza: a un paso de su demolición
- Comienza el desmontaje de una de las antenas de telecomunicaciones más antiguas del centro de Zaragoza
- Samantha Vallejo-Nágera sorprende con su visita a un restaurante de barrio de Zaragoza tras su salida de Masterchef: 'Una leyenda de la gastronomía