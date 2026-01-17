El Huesca necesita ganar en Burgos para salir del descenso

El Burgos recibe este domingo a las 18.30 horas al Huesca en El Plantío con el objetivo de seguir escalando hacia los puestos altos de la clasificación, mientras que el equipo aragonés quiere romper la racha negativa de resultados que le ha llevado a puestos de descenso.

El conjunto oscense está atravesando una crisis de juego y de resultados preocupante, agravada por la última derrota en casa ante el Córdoba, y no se vislumbra capacidad de reacción por el momento, pero el club confía en los fichajes que lleguen hasta el final del mercado invernal para poder lograr la permanencia. Además, también quiere aprovechar la carga de partidos del Burgos, que viene de jugar Copa del Rey entre semana contra el Valencia.

El equipo azulgrana tiene la baja del defensa central Pulido por sanción federativa, ya que vio la quinta tarjeta amarilla, y también las dudas de algunos jugadores que por molestias físicas o gripe no han podido entrenarse con normalidad durante la semana, aunque el viernes se incorporó al equipo el delantero centro Jordi Escobar, procedente del AVS Futebol de la Primera portuguesa.

Bolo, un viejo conocido de El Plantío, volverá a situar en el centro de la defensa a Piña, que ya cumplió su partido de sanción y que, presumiblemente, jugará con Carrillo en la zaga, por lo que volverá otra vez a haber cambios en la defensa, tónica que se va repitiendo con asiduidad, bien porque se comenten muchos fallos o por sanción de los jugadores.

La cita llega para los locales después de su eliminación el pasado jueves en octavos de final de la Copa del Rey ante el Valencia (0-2). A pesar de este revés, los de Luis Miguel Ramis quieren dar un nuevo paso adelante en el inicio de la segunda vuelta del campeonato. El Burgos ocupa el octavo puesto, con 32 puntos, a dos de los puestos de promoción de ascenso aPrimera División.