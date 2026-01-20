La SD Huesca rescinde el contrato de Hugo Pérez

La SD Huesca ha decidido rescindir el contrato de Hugo Pérez seis meses antes de la caducidad del mismo. El central catalán llegó en agosto cedido, procedente del Espanyol, y no ha cumplido con las expectativas del cuerpo técnico, y en especial, con las del actual entrenador, Jon Pérez 'Bolo'. Todo ello con la situación de la plantilla en duda, sobre todo, en la línea defensiva.

Hace menos de dos semanas, el capitán del conjunto altoaragonés y figura clave de la defensa azulgrana, Jorge Pulido, anunció que había firmado con el Almería para marcharse en junio, pero mostró su intención de presionar al club para hacer efectiva la salida lo antes posible. Con el caso Pulido todavía sin resolver y sin el anuncio oficial de la incorporación de Jair Amador, aunque su regreso a El Alcoraz está cerrado y se hará efectivo en los próximos días, el Huesca ha tomado la decisión de prescindir de su segundo central más joven.

Tras cinco meses en el club, Pérez solo ha disputado minutos en cinco partidos, todos ellos con el anterior entrenador. Con Sergui Guilló en el banquillo, el central fue titular en tres ocasiones, todas ellas en Liga, contra Ceuta, Las Palmas y Albacete. Además, salió desde el banquillo en su debut oficial, ante el Eibar, y en Copa del Rey contra el Utebo, en el único de los cinco duelos en el que el Huesca dejó la portería a cero.

No obstante, desde la llegada de Bolo, Hugo Pérez no ha vuelto a pisar el césped en Segunda División, ni lo hará ya que el Espanyol le ha encontrado equipo en Primera Federación, donde jugará lo que resta de curso con la camiseta del Nástic de Tarragona. Tampoco entre la afición ha encontrado apoyo el jugador, que ha recibido todo tipo de comentarios negativos a través de las redes sociales del club en el enuncio oficial de su salida.