El Huesca, preocupado y atascado en el mercado invernal: "Pulido tiene que quedarse"
Jordi Escobar, el último fichaje, fue presentado en El Alcoraz
El Huesca sigue atascado en el mercado invernal y avanza muy despacio tanto en las salidas —tiene que cerrar varias— como en los fichajes que busca para aumentar la competitividad de una plantilla que, hasta ahora, no ha dado el rendimiento esperado y mantiene al equipo en puestos de descenso.
El director deportivo de la SD Huesca, Angel Martín González, en su comparecencia hoy durante la presentación de Jordi Escobar, no ha adelantado detalles sobre el mercado invernal y se ha limitado a señalar que el club trabaja para mejorar la plantilla, sin concretar cuántos fichajes harán ni qué jugadores tienen que salir para dejar hueco a los que lleguen.
"Estamos trabajando en salidas y entradas. Ayer salió Hugo Pérez y aún tienen que salir dos o tres más y veremos los que lleguen pero mientras no estén aquí no vamos a decir nada", ha afirmado. Sobre la situación actual del equipo, Angel Martín ha dicho que están "preocupados y ocupados" en el mercado invernal. "Todo se puede dar vuelta, ya que nos hace falta un resultado positivo y que todos demos el cien por cien", ha agregado.
Ha reconocido que el equipo se hizo para un entrenador y que ahora hay otro, que tiene una forma diferente de trabajar, y están intentando adaptar el equipo a su mentalidad. "No ha vuelto a llamar el Almería y pienso que Jorge Pulido tiene que quedarse porque es importante en todo para el equipo", ha agregado.
Por su parte, Jordi Escobar, el último fichaje del Huesca que llega procedente del fútbol portugués y que estará en el club lo que resta de temporada y las dos siguientes, ha explicado que se decantó por el Huesca por el interés que el equipo mostró por el.
"Vengo en buena forma, aunque he jugado poco, y no he tenido ninguna lesión. Veo al equipo bien y todo pasa por rachas y dinámicas; yo soy una más y vengo a ayudar y dar lo que me pidan", ha insistido.
