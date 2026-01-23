Bolo valora la llegada de Álex Cantero a la SD Huesca: "Nosotros necesitamos rendimiento inmediato"

El entrenador de la SD Huesca, Jon Pérez 'Bolo' ha mostrado su confianza en que el equipo no repita los errores que comete cuando juega fuera de casa en el partido que disputará este domingo (14.00 horas) en el Principado de Andorra y ha apostado por trabajar para ser más regulares y sacar un resultado positivo.

En su comparecencia ante los medios en la previa del partido del domingo ha mencionado la importancia de ser "valientes desde el principio" e ir a por el partido sin esperar a los minutos finales, como sí ha hecho el conjunto azulgrana en ocasiones recientes.

El técnico del Huesca ha valorado las incorporaciones del equipo en el mercado invernal, Jordi Escobar y Álex Cantero, por las necesidades que tienen, lo que les permitirá "mejorar en algunas posiciones" y sumar, ya que son delanteros que tienen "velocidad y profundidad". "Vienen de entrenar y jugar, ya que nosotros necesitamos rendimiento inmediato. Valoraremos cómo están", ha ahondado.

Álex Cantero, en su primer entrenamiento en la Base Aragonesa. / SD Huesca

El entrenador prevé que el partido ante del Andorra será "complicado" porque el conjunto contrario está sacando buenos resultados en este comienzo de año y saliendo de la situación en la que el Huesca está ahora. Y por ello ha pedido que el conjunto no se distraiga con los comentarios por las salidas y el mercado de invierno. "No sólo es el tema de Pulido, hay cosas que no nos pueden hacer distraer y ya estoy cansado. No se debe de hablar de ciertas cosas", ha dicho el técnico, que ha recordado que Pulido es jugador del Huesca "hasta el 30 de junio".

Nuevo atacante azulgrana

Álex Cantero (Madrid, 2000) es el nuevo jugador de la SD Huesca, un atacante que llega libre tras su paso por el Jagiellonia de la Primera División polaca y que se vincula a la entidad azulgrana hasta junio de 2027. Se trata de un extremo que puede actuar en cualquiera de las posiciones de ataque y que destaca por su velocidad, desborde y buena capacidad asociativa.

En el fútbol español cuenta con una amplia experiencia tras haber disputado hasta 29 partidos en Primera División y más de 80 en la categoría de plata. Debutó en Primera en el tramo final de la temporada 2020-2021 en el Levante y, un año después, participó en 27 partidos en el primer equipo del conjunto granota. Posteriormente, disputó 76 encuentros en el Levante durante las siguientes dos temporadas en Segunda División, mientras que el curso pasado formó parte del CD Tenerife.

Con la llegada del atacante ya son tres los refuerzos que ha hecho hasta ahora la SD Huesca, ya que anteriormente se produjo la llegada del extremo izquierdo Efe Aghama, después fue el turno del delantero centro Jordi Escobar y este viernes, el de Álex Cantero. Además, en el final del mercado invernal podrían recalar uno o dos fichajes más para reforzar la línea defensiva, siendo uno de ellos Jair Amador, con quien ya se ha cerrado el acuerdo.