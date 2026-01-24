El Huesca busca la reacción en Andorra pendiente de la nieve

Al Huesca no le queda otra que buscar la reacción lo antes posible y este domingo, en Andorra (14.00 horas), podría tener la posibilidad de empezar a revertir la complicada situación que ahora tiene si no quiere verse descolgado en la clasificación, aunque las posibles salidas no están ayudando a que la plantilla esté tranquila.

Se trata de un partido donde hay en juego más de tres puntos si se cuenta el 'average' y en el que ambos estarán pendientes del cielo. Este sábado, la parroquia andorrana de Encamp se ha visto de nuevo afectada por las condiciones meteorológicas, por lo que la nieve podría poner en peligro la celebración del partido entre ambos conjuntos.

El conjunto oscense lleva tres partidos consecutivos cosechando derrotas y ha caído a puestos de descenso. Además, causando malas sensaciones también en su juego, lo que ha llevado al pesimismo entre los jugadores y el cuerpo técnico, al que ver que no hay reacción.

Hay preocupación en la ciudad oscense por la dinámica del equipo azulgrana, donde pronto se esfumó pronto el efecto del cambio de entrenador. Lejos de escalar en la clasificación, ahora está más abajo en la tabla y en cuanto al juego, tampoco ha habido mucha mejoría.

Se espera que con los nuevos fichajes el equipo tome impulso y abandone pronto la zona de descenso. Para ello confía en lograr al menos un empate para recobrar la moral y sumar puntos que le den un respiro en un mes de enero en el que aún no conoce la victoria o el empate.

Para mañana se esperan varios cambios en el once inicial, ya que será baja el medio centro Óscar Sielva por acumulación de tarjetas y también el extremo izquierdo Liberto por molestias musculares. Volverá el capitán, Jorge Pulido, tras cumplir ciclo de tarjetas amarillas, por lo que regresará a la zaga en el once inicial.

En cuanto a las novedades, además del cambio en el centro de la defensa por la vuelta de Pulido, podrían debutar los dos últimos fichajes del mercado invernal: el delantero centro Jordi Escobar, que ya se desplazó a Burgos en la anterior jornada y que por culpa del transfer, que no llegó a tiempo de Portugal, no pudo debutar con el conjunto oscense, así como el extremo izquierdo Álex Cantero, que podría disputarse de inicio el puesto con Efe Aghama.