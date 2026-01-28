Joaquín Fernández ya es nuevo jugador del Huesca: firma hasta final de temporada

Continúa la revolución invernal de la Sociedad Deportiva Huesca. Joaquín Fernández, central con 80 partidos de experiencia en Primera División, ya es nuevo jugador azulgrana y ha firmado hasta el final de la presente temporada.

"Joaquín destaca por su contundencia y anticipación, además de tener un buen trato con el balón. Cuenta con una amplia trayectoria en el fútbol español. Ha disputado más de 80 partidos en Primera División, siendo jugador del Real Valladolid. Mientras, en Segunda División, acumula un centenar de encuentros repartidos entre el equipo pucelano y la UD Almería", asegura el conjunto altoaragonés en el comunicado oficial de su incorporación.

Después de salir del Real Valladolid fichó por el Trabzonspor turco, pero se rompió el ligamento cruzado anterior y le costó debutar y entrar en dinámica. Aunque había firmado dos años, salió al término de su primera campaña rumbo al Sporting Kansas City, donde ha jugado el último año y medio.

Joaquín es el cuarto fichaje del mercado invernal de la SD Huesca y no va a ser el último. Ya han llegado y debutado el extremo Efe Aghama y el delantero Jordi Escobar. Además, ha firmado como cedido a Álex Cantero y ahora a Joaquín, aunque se espera el regreso de Jaime Seoane, que sigue libre tras no renovar el pasado verano con el Grupo Pachuca (estaba cedido en el Real Oviedo).

Además, se han marchado Ángel Pérez al Alavés previo pago de la cláusula y Hugo Pérez, cuya cesión del Espanyol ha sido cortada. Habrá que sumar en las próximas horas el más que previsible de Iker Kortajarena, que se irá a Arabia, también por un millón de euros.