Bolo, entrenador del Huesca: "Cada semana va a ser una final"

El entrenador de la SD Huesca Jon Pérez Bolo se ha mostrado hoy, en la rueda de prensa previa del partido que jugará su equipo este domingo en El Alcoraz ante el Cádiz, convencido de que "con trabajo e ilusión saldrá adelante la actual situación que estamos", pero también resignado por las bajas que ha sufrido el equipo en el mercado invernal.

Las salidas de dos jugadores importantes como Kortajarena y Angel Pérez han dejado al equipo mermado por la importancia que tenían en el equipo pero Bolo es realista: "La situación no es para tener dolor ni tristeza porque el fútbol y la vida siguen, y vamos a trabajar para salir de la situación. Lo importante es venir a trabajar con ilusión y cada partido hasta el final de temporada y cada semana va a ser una final" .

El año no ha empezado bien para el Huesca ya que sólo ha logrado un punto de doce que había en juego y el técnico del Huesca no se esconde. "No hemos empezado bien y el responsable máximo soy yo, no el único, pero tenemos que trabajar, trabajar, trabajar y dar todos unos pasos adelante", ha destacado el entrenador, que ha agradecido el apoyo continuo de la afición tanto en casa como fuera.

Sobre el Cádiz, Bolo ha dicho que este equipo querrá salir a recuperar los puntos perdidos en los últimos partidos, y tiene potencial, subrayando que "aunque saben de que va esto del fútbol, si somos nosotros capaces de mostrar nuestra mejor versión lo podemos sacar adelante".

El técnico vasco del Huesca se siente con ganas e ilusión de revertir la situación para salir de la zona de descenso.

"De ánimo estoy bien y a tope y no me voy a estar lamentando de lo que pasa al ver la clasificación, pero no me voy a estar fustigando todos los días. Tenemos que mirar adelante y trabajar para que los jugadores estén preparados para competir cada semana", ha añadido.

Sobre la llegada de nuevos jugadores en los últimos días, como Joaquín Fernández y Jaime Seoane, Bolo se ha mostrado satisfecho: "Son jugadores con mucha experiencia y han demostrado en otros equipos su valía. Los veo con muchas ganas y con ilusión, y ahora valoraremos cuándo puede jugar o aportar minutos ya que físicamente están bien, pero no vamos a correr riesgos y veremos sus sensaciones".