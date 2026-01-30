Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Jaime Seoane regresa al Huesca: es el quinto fichaje invernal azulgrana

El madrileño vuelve libre tras estar sin equipo desde el verano, cuando salió del Real Oviedo

Jaime Seoane posa en El Alcoraz.

El Periódico de Aragón

Huesca

Jaime Seoane (Madrid, 1997) regresa a la SD Huesca, el centrocampista madrileño llega libre y se convierte así en nuevo jugador azulgrana, vinculándose hasta final de temporada.

Seoane es un futbolista muy completo, con una destacada visión de juego, buen manejo del balón y un notable despliegue físico, cualidades que le permiten aportar equilibrio y calidad en el centro del campo.

Cuatro años después, el madrileño regresa al club altoaragonés, donde ya participó en 77 partidos entre Primera y Segunda División durante tres temporadas y anotó 16 goles.

Tras su paso por la SD Huesca, Seoane pasó a formar parte del Getafe CF, al que llegó libre, y posteriormente, puso rumbo al Real Oviedo, club en el que ha militado en las últimas dos temporadas, aunque cedido por el Grupo Pachuca, propietario de sus derechos.

En ese equipo logró el curso pasado el ascenso a Primera División y ahora el centrocampista regresa a Huesca con el objetivo de aportar su experiencia y calidad a la plantilla azulgrana.

Es el quinto fichaje azulgrana en este mercado de invierno tras las incorporaciones de los extremos Efe Aghama y Álex Cantero,el delantero Jordi Escobar y el central Joaquín Fernández. Además, también espera otro regreso, el de Jair Amador, que está pendiente de desvincularse del Eibar.

