El Huesca vuelve al fortín de El Alcoraz ante un Cádiz obligado a reaccionar

El Huesca vuelve a jugar este domingo a las 18.30 horas en su feudo en El Alcoraz, ante el Cádiz, tras dos partidos fuera de casa, esperando poder sumar los tres puntos para poder salir de la zona de descenso, aunque el cuadro andaluz está obligado a recuperar sensaciones y sobre todo el sabor de la victoria después de dos derrotas consecutivas.

El conjunto oscense afronta con cierta incertidumbre el cierre del mercado invernal, marcado por las dificultades para concretar salidas y por la llegada de nuevos futbolistas, todo ello en un contexto clasificatorio complicado, ya que el equipo continúa en los últimos puestos y sin lograr despegar de la zona baja.

En la jornada anterior ya debutaron con el equipo azulgrana dos de los refuerzos del mercado invernal, el extremo Álex Cantero y el delantero centro Jordi Escobar, cuya aportación fue limitada por la falta de forma física y ritmo competitivo, aspectos que el cuerpo técnico confía en que vayan adquiriendo con el paso de los partidos.

El técnico Jon Pérez “Bolo” recupera al mediocentro defensivo Óscar Sielva tras cumplir sanción, por lo que podrá contar prácticamente con toda la plantilla en un partido considerado clave para las aspiraciones del equipo, pese a las bajas de dos titulares habituales como Kortajarena, que ha salido al fútbol de Arabia, y Ángel Pérez, que ha fichado por el Alavés.

Durante la semana se han cerrado dos incorporaciones más, el defensa central Joaquín Pérez, procedente del fútbol estadounidense tras un periodo sin equipo, y Jaime Seoane, que también llevaba inactivo desde su salida del Oviedo. Su regreso ha sido bien recibido en el club oscense, aunque, por su falta de rodaje, no se espera que tengan minutos este domingo.

El once inicial que podría presentar “Bolo”, teniendo en cuenta que las últimas incorporaciones no están aún para disputar un partido completo, apunta a ser similar al de la pasada jornada, con alguna variación en las distintas líneas.

El Cádiz afronta su compromiso liguero en Huesca en un momento de dudas tras encadenar dos derrotas consecutivas, lo que ha frenado sus aspiraciones de acercarse a los puestos de promoción.

El técnico cadista, Gaizka Garitano, consideró en su última comparecencia que el equipo mantiene un buen nivel competitivo y que está generando ocasiones en ataque para haber obturado los resultados recientes.

En el contexto clasificatorio, el Cádiz se sitúa en la zona media con 34 puntos y un balance equilibrado de goles, pero las dos últimas derrotas lo han alejado de los seis primeros puestos, por lo que la escuadra gaditana pretende convertir la visita a Huesca en un punto de inflexión para reengancharse a la pelea por la parte alta.

El Cádiz tiene lesionados al lateral ecuatoriano Alfred Caicedo y al atacante Jesús Fernández 'Suso', mientras que el central serbio Bojan Kovacevic ha avanzado en su recuperación.

El extremo uruguayo Brian Ocampo se ausentará por sanción tras su expulsión en la segunda parte del último partido disputado contra el Granada y, su sustituto en el último partido, Javier Ontiveros, no convence a Garitano por su rendimiento y podría entrar por él el canterano José Antonio de la Rosa.

Noticias relacionadas

Uno de los focos informativos de la semana ha sido el despido disciplinario del central valenciano Rafael Giménez 'Fali', que ya no pertenece a la plantilla, y en su lugar se ha fichado al burgalés Sergio Arribas, procedente precisamente del Huesca, donde estaba cedido por el Betis.