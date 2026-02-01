El Huesca resucita y consigue tres puntos de oro en El Alcoraz (1-0)

El Huesca volvió a sacar los puntos en el fortín de El Alcoraz (1-0), lo que le permite tomar oxígeno tras ganar ante un flojo Cádiz que lo intentó en algún tramo del partido pero mostró muchas carencias, costándole la derrota un fallo garrafal en la defensa. Con este triunfo, gracias a un solitario gol de Escobar, los altoaragoneses salen de los puestos de descenso

No tuvo un dominador claro el partido en sus inicios aunque el Huesca tuvo más el balón y sin estar encerrado el Cádiz tuvo que defenderse ante las acometidas de los locales, y fruto de ello se adelantaría el conjunto oscense, en un fallo clamoroso de Iker Recio que se dejó arrebatar el balón para que Escobar lo mandara al fondo de las mallas.

El Cádiz mostró desde el principio muchas carencias en defensa por falta de concentración, contundencia y de calidad para sacar el balón, y delante nunca llevó peligro al meta Dani Jiménez, jugando con poca clarividencia para generar peligro y llegar con balones claros para rematar al área local.

El Cádiz se tomó muy tranquilo el partido desde el principio, todo lo contrario que el Huesca, que jugó con más intensidad al ganarle los duelos individuales en la mayor parte de las jugadas y correr más al espacio siendo superado el conjunto amarillo en todas las zonas del campo y en todas las facetas.

En el último tramo de la primera parte el Cádiz se sacudió el dominio y estiró un poco más las líneas pasando a tener más el balón y llegar al área local en algunas jugadas más elaboradas en el centro del campo, que servían balones a los jugadores más adelantados aunque no crearon mucho peligro para la portería oscense.

Tras el descanso, el encuentro estuvo nivelado jugando el Cádiz con más intensidad que en la primera mitad, aunque no le fue suficiente como para darle la vuelta al marcador estando el Huesca más centrado en conservar el resultado que tenía favorable que en arriesgar para lograr el segundo gol.

En el minuto 69 García Pascual estuvo a punto de rematar con mucho peligro a la portería del Huesca cuando mejor lo estaba haciendo el Cádiz, que se había rehabilitado con los cambios de jugadores en la segunda parte, y nuevamente García Pascual en el minuto 76 volvió a mandar un balón junto al poste de la portería del equipo azulgrana.

También tocó la madera un remate de Sergi Enrich, pero no le hico falta al Huesca mucho más en un tramo final en el que Jorge More fue expulsado y los aragoneses no tuvieron demasiados problemas para asegurar tres puntos de oro.

Ficha Técnica

1 - SD Huesca: Dani Jiménez; Abad, (Piña. m. 89) Carrillo, Pulido, Alonso; Sielva (Seoane, m. 81), Alvárez; Ojeda (Luna, m. 72) Portillo, Cantero (Jordi Martín, m. 81) y Escobar (Enrich, m. 72).

0 - Cádiz CF: V. Aznar; Iza, Jorge More, Iker Recio, Climent (Pereira, 87) ; De la Rosa (Alex, m. 65), Moussa, S. Ortuño (Diarra, m. 87), Antoñito (Domina. m. 88), Roger (Dauwda, m. 65) y García Pascual.

Gol: 1-0, m. 13, Escobar.

Arbitro: Dámaso Ascediano Monescillo (Comité Castellano-Manchego). Mostró tarjetas amarillas por parte del Huesca a Julio Alonso, Ojeda y por parte del Cádiz a Antoñito, y en dos ocasiones Jorge More, abandonando el campo en el minuto 96.

Incidencias: Partido correspondiente a la vigésimo cuarta jornada de la liga Hypermotion disputado en el estadio El Alcoraz entre el Huesca y el Cádiz ante 6.375 espectadores.