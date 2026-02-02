La SD Huesca cierra tras salidas en el último día del mercado invernal

Este mercado de invierno ha sido especialmente movido para la SD Huesca. Antes de esta última jornada, el conjunto azulgrana ya había cerrado cinco fichajes: Efe Aghama, Joaquín Fernández, Jordi Escobar, Álex Cantero y Jaime Seoane. Además, antes de este 2 de febrero, también había y negociado cuatro salidas: Hugo Pérez, Sergio Arribas, Iker Kortajarena y Ángel Pérez. Sin embargo, el último día ha traído varios cambios que revolucionan todavía más el estado de la plantilla. Todo un récord en la disciplina altoaragonesa, que acostumbraba a tener poco movimiento en sus oficinas en temporadas anteriores.

El gran capítulo ha sido el de salidas. El Huesca ha liberado dos fichas del filial y una profesional. Por un lado, el delantero Samuel Ntamack terminará la temporada cedido en el Amiens de la Ligue 2 francesa. El atacante, pese a no haber cumplido con las expectativas de ninguno de los dos técnicos, ha marcado dos goles en Liga y dos en Copa del Rey tras un total de 511 goles entre ambas competiciones.

Por otro lado, la directiva azulgrana ha rescindido el contrato de cesión del centrocampista Gustavo Albarracín, que regresa al Deportivo Alavés tras dos partidos de Copa del Rey y cero minutos en Liga, mientras que el extremo internacional chileno Willy Chatiliez, que disputó ocho minutos en el primer partido del Huesca esta temporada ante el Leganés, se marcha cedido al Cartagena, en Primera Federación.

Ante la necesidad de incorporar a un jugador en la zona de ataque, el Huesca preguntó al Real Zaragoza por la situación de Sebas Moyano. No obstante, el conjunto blanquillo se ha negado a abrirle las puertas al delantero andaluz. Por otra parte, y también en clave oscense, el aragonés de origen búlgaro, Slavy, ha rescindido su contrato con el Hércules CF, del Grupo 2 de Primera RFEF, para poner rumbo a la Ponferradina, en el Grupo 1 de la misma categoría.