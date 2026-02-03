La SD Huesca presenta a Seoane, a Joaquín Fernández y al recién incorporado Agbekpornu

La SD Huesca ha presentado este martes los fichajes de los nuevos jugadores, Jaime Seoane, Joaquín Fernández y Michael Agbekpornu, con los que el club quiere abordar con experiencia e ilusión la segunda fase de la actual temporada liguera. Posteriormente, los tres jugadores han saltado al césped de El Alcoraz ante la presencia de numerosos aficionados en las gradas que les han ovacionado, sobre todo grupos de jóvenes a los que les han regalado balones y fotos de ellos mismos.

Jaime Seoane, en su presentación en esta segunda etapa en el conjunto azulgrana. / SD Huesca

Jaime Seoane, que llega hasta el final de temporada, ha sido el que más impacto ha tenido en los aficionados, ya que dejó un buen recuerdo a su paso por el club oscense, que le catapultó para jugar en Primera División con el Getafe, como él mismo ha reconocido. "Siento máximo agradecimiento por darme otra vez la oportunidad de jugar y este era el sitio que quería para volver a jugar, ya que desde aquí pude jugar en Primera, y ahora vengo con mucha ilusión a ayudar al equipo para que mantenga la categoría", ha asegurado.

Joaquín Fernández, que también llega al conjunto altoaragonés hasta el final de temporada, se ha mostrado agradecido al club, y ha expresado su disposición para jugar ya, si el técnico así lo desea. "Físicamente estoy bien y en pocos días ya estaré para jugar si quiere el entrenador, porque puedo aportar experiencia y calma con el balón".

Por su parte, el jugador de Ghana Michael Agbkpornu, que ha sido fichado por el Huesca por lo que resta de temporada y otras dos más, ha sido muy parco en unas palabras que han tenido que traducirse: "No conozco la categoría pero sé que es muy dura", ha asegurado, definiéndose a sí mismo como "un mediocentro defensivo que juega fácil y que viene al Huesca para poder ayudar al equipo".