Ángel Martín González, director deportivo del Huesca: "La no llegada de Jair no ha sido problema nuestro"

Ángel Martín González ha comparecido este jueves en El Alcoraz durante la presentación oficial de Ignacio Laquintana como nuevo futbolista de la SD Huesca. El director deportivo del conjunto azulgrana ha repasado la actualidad de la plantilla tras el cierre de un mercado muy agitado en las oficinas altoaragonesas. Se ha mostrado contento con la configuración final del grupo y ha subrayado la necesidad de una reacción inmediata para lograr la permanencia.

En su comparecencia ha hablado del frustrado regreso de Jair Amador, un movimiento que generó expectación y que finalmente no se concretó. El responsable de la parcela deportiva ha querido desligar a la entidad de la responsabilidad de esa operación fallida. "No ha sido problema nuestro la no llegada de Jair", indica. Martín González ha explicado que "han sido problemas que han surgido por el camino y al final se dio la posibilidad de fichar a Joaquín y se tomó la decisión". Aun así, ha reconocido que el zaguero del Eibar generaba bastante ilusión: "Si hubiera venido, nosotros estábamos felices y contentos con su llegada".

Respecto a la incorporación de Ignacio Laquintana, que llega para reforzar el ataque oscense en este segundo tramo, la dirección deportiva trabaja a contrarreloj para que pueda estar disponible para lo antes posible. El extremo uruguayo podría, incluso, debutar este fin de semana: "Esperamos que pueda jugar el domingo", afirma Martín González. No obstante, todavía faltan algunos trámites por formalizar: "Estamos esperando el permiso de trabajo y en cuanto nos llegue del CSD, no tiene que haber más problemas", añade.

El director deportivo no ha querido dar una opinión clara sobre la ventana invernal todavía. "El balance lo podremos hacer un poquito más adelante, cuando veamos el resultado que dan los jugadores y si el equipo mejora". Aun así, ha valorado positivamente las siete incorporaciones cerradas. "Han venido jugadores ya con un bagaje importante en la máxima categoría del fútbol". Además, confía en que la competitividad dentro del vestuario le dé a la SD Huesca el empuje que necesita: "Gente joven y que tiene que volver con las ganas de conseguir un puesto".

Por último, Martín González ha analizado el contexto competitivo y las herramientas de la plantilla para la segunda vuelta en Segunda División. "Convencido de que tenemos armas suficientes para que el equipo reaccione". Finalmente, ha descartado que el número de fichas, del que Bolo ya se ha quejado en más de una ocasión, sea un inconveniente para el entrenador: "Seguramente, le hubiera gustado tener la plantilla más corta", admite.