Laquintana, nuevo jugador de la SD Huesca: "El Huesca tiene que pensar en ganar y meterse en playoff"

Ignacio Laquintana ya está en la capital altoaragonesa. El extremo uruguayo, presentado de manera oficial este jueves en El Alcoraz, se ha mostrado ambicioso respecto a los objetivos del equipo y ansioso por debutar bajo las órdenes de Jon Pérez 'Bolo'. “Huesca tiene que pensar en ganar y meterse en el playoff”, ha afirmado sobre los objetivos del conjunto azulgrana.

Ignacio Laquintana, en su presentación como nuevo jugador del Huesca en El Alcoraz. / SD Huesca

El extremo, que llega para reforzar la parcela ofensiva, ha definido sus cualidades, entre las que destaca la velocidad: “Soy un jugador rápido que puedo ayudar por las bandas”. Laquintana, pese a llevar dos meses sin competir de manera oficial, ha lanzado un mensaje de tranquilidad sobre su condición física. “Vengo entrenando bien. Arranqué el 2 de enero la pretemporada hice amistosos, entrenamientos con todo el grupo también. Creo que estoy con la base para jugar”, explica.

El jugador ha asegurado que está “feliz, emocionado también y con ganas de empezar y ayudar al equipo”. Sobre unas negociaciones que se cerraron el último día de mercado, Laquintana ha reconocido que “fue una decisión tomada casi a la última”, aunque defiende su elección de club para jugar en España. “La experiencia de Huesca, la gente también que me escribió, me dijo que venga a pasarlo bien aquí y bueno, yo creo que es una buena decisión”.

Laquintana ha valorado el recibimiento por parte de la plantilla y la directiva de la SD Huesca. “Agradecer al grupo también, al club, al presidente que me recibió con las manos abiertas y con confianza”. También se ha referido al ambiente del vestuario: “Es un grupo muy sano, eso es lo principal que debe tener un equipo”.

Sobre su adaptación al fútbol español, el extremo ha elogiado la categoría de plata, en la que espera debutar lo antes posible. “Creo que la Segunda División tiene un nivel muy bueno. Creo que ha crecido mucho también, que también es muy técnica”, comenta. Asimismo, ha confirmado que este viernes se incorporará ya a las sesiones con el resto de compañeros: “Creo que mañana voy a poder entrenar con el equipo”.