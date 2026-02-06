Jon Pérez 'Bolo', entrenador de la SD Huesca: "En El Molinón tenemos que repetir lo del Cádiz"

El entrenador de la SD Huesca, Jon Pérez 'Bolo', se ha mostrado este viernes satisfecho con los refuerzos del club en el mercado invernal, con siete incorporaciones, y con el momento actual del equipo, que ha salido de la zona de descenso tras ganar al Cádiz con un buen partido en El Alcoraz en la última jornada de la Liga Hypermotion. "Tengo el equipo perfecto, como lo tenía antes y, para mí, son los mejores jugadores. Ahora el club ha hecho un gran esfuerzo y, aunque no están todos los que queríamos, han llegado buenos jugadores", ha afirmado el técnico.

'Bolo' ha añadido que, en la entidad oscense, "todos han hecho un trabajo muy duro" y han dado "un paso pequeñito adelante" que ha esperado que tenga "continuidad", porque "va a ser un camino largo hasta el final de la temporada". También ha valorado las últimas incorporaciones al vestuario azulgrana: "Muchos que han llegado ya saben cómo trabajo y cómo son mis equipos y los buenos jugadores se adaptan pronto", ha juzgado.

Preguntado sobre la amplitud de la plantilla, el entrenador ha vuelto a reiterar que "no es conveniente trabajar con tanta gente", por lo que deberán adaptarse a esta situación. "Hay que cumplir los contratos y creo que no va a haber ningún problema", ha apostillado 'Bolo', que ha observado que el Huesca tiene "una gran plantilla y hay unión en el grupo".

Jon Pérez 'Bolo', en el partido entre la SD Huesca y el Cádiz en El Alcoraz. / LaLiga

Sobre el duelo ante el Sporting de Gijón, ha comentado que "será otro partido difícil", pues, aunque no esté disponible Otero para el duelo, el rival "tiene buenas transiciones y en El Molinón se vive un ambiente de fútbol excepcional". 'Bolo' ha admitido que "siempre" le ha gustado jugar en ese estadio, donde transformó su primer gol como profesional, recuerda. También ha remarcado que se trata de una de las aficiones más grandes de Segunda División, y que allí "la gente aprieta mucho", ha advertido. "Nosotros tenemos que tener personalidad, presionar y tener el balón, siendo valientes y haciendo las cosas bien", ha destacado el técnico.

Según su punto de vista, la clave para que el Huesca saque adelante el partido pasa por "repetir" lo que hizo el conjunto ante el Cádiz en El Alcoraz. Es decir, ser "valientes" y, tras pérdida, recuperar el balón "lo más rápido posible" para llevarse el gato al agua en un encuentro que "va a ser un examen exigente" que deben "sacarlo adelante" ya que, como ha destacado: "Falta mucho y no hemos hecho nada".