El Huesca cede en Gijón y vuelve al descenso (2-1)

El Sporting, con un gran comienzo del segundo tiempo y goles de Ferrari y Manu Rodríguez, se impuso a la SD Huesca en un duelo muy competido en El Molinón. La igualdad imperó en un primer tiempo en el que el dominio de balón estuvo repartido entre uno y otro equipo, aunque ambos encontraron dificultades para generar ocasiones en área rival más allá de algún contraataque.

Rubén Yáñez realiza una parada tras un disparo del conjunto altoaragonés en El Molinón. / LaLiga

La principal ocasión del primer tiempo cayó del lado rojiblanco, en un cabezazo de Ferrari desde dentro del área que Dani Jiménez salvó en dos tiempos sobre la línea. La segunda parte tuvo toda la emoción que le faltó a la primera, y ya en un inicio los locales consiguieron ver portería en un centro al área de Guille Rosas que Ferrari remató con el interior cruzado y ajustado al poste.

El Sporting aprovechó la inercia positiva para ampliar su ventaja escasos minutos después con un zapatazo de Manu Rodríguez desde la frontal del área que fue teledirigido a la portería de Jiménez, que no llegó pese a la estirada. No se cumplía ni el primer cuarto de hora tras la reanudación cuando el Huesca añadió de nuevo emoción al encuentro con un gol de falta directa de Sielva a unos metros de la frontal.

Ambos equipos siguieron buscando el gol en un último tramo de un partido reñido, pero fue el Sporting quien estuvo más cerca de la sentencia con dos ocasiones en área rival en botas de Ferrari y Dubasin. Finalmente, el marcador no se movió más del 2-1, dando la victoria al conjunto local para que siga en su pelea por entrar en los puestos de promoción y ahondando en la herida de un Huesca que esta jornada entró en posiciones de descenso en Segunda División.

FICHA TÉCNICA SPORTING: Rubén Yáñez; Guille Rosas, Andrés Cuenca (Perrin min 64), Diego Sánchez, Brian Oliván (Pablo García min 88); Nacho Martín (Smith min 88), Manu Rodríguez, Corredera; Dubasin, Gelabert y Andrés Ferrari (Queipo min 88). HUESCA: Jiménez; Toni Abad, Carrillo, Pulido, Julio Alonso (Bo Abajas min 84); Sielva, Jesús Álvarez (Enol min 72); Dani Ojeda (Enrich min 84), Portillo, Cantero (Seoane min 72) y Escobar (Efe Aghama min 72). GOLES: 1-0, M.47: Ferrari. 2-0, M. 53: Manu Rodríguez. 2-1, M.58: Sielva. ÁRBITRO: Gorka Etayo Herrera (Comité vasco). Amonestó a los locales Guille Rosas (min 32), Perrin (min 78) y Pablo García (min 90+4) y al visitante Portillo (min 90+4). INCIDENCIAS: partido correspondiente a la jornada 25 de la Liga Hypermotion disputado en el estadio El Molinón ante 21.987 espectadores.