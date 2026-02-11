Jesús Álvarez, jugador de la SD Huesca: "Ceuta es un partido marcado en el calendario, como el siguiente en casa"
El centrocampista destaca la importancia de los dos compromisos consecutivos que el conjunto azulgrana afronta en El Alcoraz
La SD Huesca afronta otra semana clave en la lucha por abandonar el descenso. Tras la derrota en El Molinón, que sentó como un jarro de agua fría por cómo se dio el encuentro y por venir en buena dinámica tras vencer al Cádiz, el vestuario azulgrana quiere volver a hacerse fuerte en El Alcoraz en dos compromisos consecutivos en casa. Jesús Álvarez ha comparecido este miércoles en la previa para analizar la situación del equipo antes de recibir al Ceuta el domingo (16.15 horas) y ha dejado claro que se trata de “un partido marcado en el calendario, tanto el que viene como el siguiente en casa”.
Pese al tropiezo en Gijón que el futbolista considera “bastante injusto”, reconoce que se empieza a ver una mejoría del grupo. “Venimos de dos de los mejores partidos de este último tramo. El equipo está con mucha confianza y creo que así lo estamos demostrando”, ha señalado. Para el jugador, el equipo mereció más: “Fuimos a un campo como es el de El Molinón y dimos la cara. De hecho, creo que merecimos ganar el partido por situaciones de juego”, añade.
Sin embargo, también ha sido autocrítico en lo referente a la desconexión que costó dos goles en el inicio de la segunda mitad. “Lo hemos repasado varias veces. Creemos que hay detalles que tenemos que corregir, pero también son dos golazos. Tenemos nuestra parte de culpa, pero hay mucho mérito de ellos”, explica. Álvarez ha insistido en la necesidad de tener intensidad desde el primer minuto: “Obviamente, tenemos que salir con el cuchillo entre los dientes, sobre todo en los inicios de cada parte”.
Los de Jon Pérez ‘Bolo’ aseguran haber dado con la tecla en los dos últimos duelos disputados. “El partido de Cádiz sí que nos dio un plus y nos sirvió para darnos cuenta de que, a través del juego, somos mucho mejor equipo”, remarca Álvarez. Según el centrocampista, ese encuentro y el de Gijón han servido a la plantilla para dar “un golpe sobre la mesa” en sensaciones: “En cuanto a creérnoslo, a decir, ostras, no somos tan malos como estábamos demostrando. Somos un equipo que puede hacer las cosas muy bien”.
Pese a haber llegado este verano, procedente del Ibiza, Jesús Álvarez se ha asentado en el doble pivote junto a Sielva y es una pieza clave del once titular. “Con Óscar cada día nos encontramos mucho mejor”, ha reconocido. Sobre su rápida adaptación al fútbol profesional llegado desde Primera RFEF, ha confesado su sorpresa: “Hace un año no pensaba ni por absoluto el papel que iba a tener en un equipo de Segunda División”.
De cara al domingo, Álvarez llama a la tranquilidad en cuanto a la situación clasificatoria de la SD Huesca, pero sin olvidar la urgencia de sumar de tres. “Desde la calma, porque sabemos que la precipitación no es buena, y desde el trabajo que hacemos semana tras semana”, indica. Finalmente, ha querido poner en valor el papel de El Alcoraz en la salvación: “La clasificación así lo dicta, creo que en casa hemos sacado el 80-90% de los puntos. La base de conseguir el objetivo son ellos y sabemos que sin la afición no podríamos hacerlo”.
