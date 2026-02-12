Enol Rodríguez, jugador de la SD Huesca: "Sé mis cualidades y todavía queda mucho por ver"

La SD Huesca prepara ya el duelo de este domingo ante el Ceuta (16.15 horas) en El Alcoraz. Tras el tropiezo de la pasada jornada en El Molinón, que supuso la vuelta a puestos de descenso, la plantilla azulgrana quiere volver a la senda de la victoria ante su afición. Enol Rodríguez ha transmitido en la previa un mensaje de calma y de ambición, y se ha mostrado exigente consigo mismo y la versión que quiere dar. "Sé mis cualidades y todavía queda mucho por ver", ha afirmado el asturiano.

Como máximo goleador del equipo con cuatro tantos, Enol asume su rol y antepone el trabajo grupal a las cifras individuales. "Responsabilidad tenemos todos dentro del juego. Al final lo que uno quiere es ayudar al equipo. Si viene con goles, mucho mejor, pero si no se puede, tendré que presionar, trabajar y aguantar balones".

El equipo llega al choque tras perder ante el Sporting, aunque las sensaciones en el vestuario siguen siendo positivas. "Venimos de Gijón de una derrota, pero jugando bien. Tenemos mucha confianza", ha indicado Enol. Aun así, el jugador reconoce que han hecho autocrítica respecto a los errores de concentración: "El míster también nos comentó que de un buen partido que estábamos haciendo, dos despistes nos cuestan dos goles. Al final la categoría es lo que tiene, que te vas cinco minutos y te marcan".

Enol Rodíguez, en el encuentro contra el Andorra a domiclio. / SD Huesca

En este sentido, para el delantero, la clave para superar al Ceuta pasa por mantener la intensidad durante todo el partido. "Hay que seguir concentrados los 90 minutos y ocasiones vamos a tener", asegura. Además, recuerda la igualdad que hay en Segunda División: "Sabemos que, aunque el mejor salga distraído, en esta categoría es muy probable que pierda".

Todo ello, con la confianza que reporta al grupo jugar en El Alcoraz. "Sabemos que en casa llegan la mayor parte de los puntos y queremos ganar, sobre todo, para coger un poco de aire, para alegrar a nuestra afición y a nosotros mismos", ha indicado el punta. Para Enol, igual que para al resto de la plantilla, el camino es claro: "Sabemos que el principal objetivo es la salvación y con el plus de la afición es más fácil conseguir puntos". Además, el calendario depara ahora dos encuentros consecutivos en casa, una oportunidad que el vestuario quiere aprovechar para sumar puntos. "Lógicamente nosotros vamos a por los seis", ha sentenciado.

Tras el cierre del mercado de invierno, que dejó la salida da Samuel Ntamack y la llegada de Jordi Escobar, unida a la presencia de Sergi Enrich, es espacio en la delantera de la SD Huesca no ha aumentado, algo que Enol valora positivamente. "La competencia nos viene bien a todos. Al final, nos vamos alimentando unos a otros, cuanto mayor sea más nos exigimos cada uno", ha comentado.