Jon Pérez 'Bolo': "Sabemos el camino que tenemos que seguir"

El entrenador de la SD Huesca, Jon Pérez 'Bolo', ha dicho, en la rueda de prensa previa del partido que disputarán ante el Ceuta en el Alcoraz este domingo (16.15 horas), que ya saben los jugadores lo que tienen que hacer para enfrentarse y ganar al rival, que es lo mismo que hicieron ante el Cádiz.

"El ejemplo a seguir es lo que hicimos ante el Cádiz, hacer lo mismo que entrenamos y este partido es tan importante como todos, y siempre el más inmediato es el más importante y tenemos que sacarlo adelante. Hay que minimizar errores porque así tendremos más posibilidades, si sacamos todas nuestras virtudes", ha dicho. El técnico del Huesca también ha afirmado que está "contento con algunas cosas", aunque ha matizado que "por detalles" al Huesca se le "escapan" puntos. "Tenemos que dar mucho, y yo el primero, y no tener desconexiones como nos ocurre porque nos cuestan los partidos, así que tenemos que estar atentos todo el partido", ha recalcado.

Sobre las incorporaciones del mercado invernal, 'Bolo' piensa que se han integrado en el grupo, pues "están cogiendo ritmo y adaptándose al grupo y en nuestra mano está si entran o no al partido". Acerca del Ceuta, el entrenador del Huesca lo ha definido como "un equipo que no empezó muy bien, pero reaccionó y se adaptó bien y es alegre, que arriesga, que tiene las cosas claras y que pelea de principio a fin, por lo que será un rival duro".

Una vez más, 'Bolo' ha animado a los aficionados para que apoyen al equipo: "Si tenemos el mismo ambiente y unión que el día del Cádiz, será más fácil remando todos juntos porque nos dan mucho y nosotros tenemos que darles también más".