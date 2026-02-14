Duelo de urgencias para el Huesca en El Alcoraz

La SD Huesca vuelve otra vez a jugar en El Alcoraz, este domingo frente al Ceuta (16.15 horas), con la imperiosa necesidad de ganar para salir de la zona de descenso tras caer a los últimos puestos y después de cosechar una nueva derrota en El Molinón con el Sporting de Gijón en la última jornada. Aunque compitió bien, al menos en la primera parte ante el conjunto sportinguista, el equipo oscense no logró poder puntuar, lo que le condenó otra vez a estar entre los cuatro últimos.

Ahora tiene la ocasión de revertir la situación ya que va a jugar dos partidos consecutivos en casa y ante rivales de más o menos su mismo nivel, ya que la próxima semana recibe al Mirandés, actual colista. Y este domingo con más motivo ante el Ceuta, que no atraviesa un buen momento. El equipo altoaragonés sabe que en su casa es mucho más fuerte que fuera y que tiene que aprovecharlo para sumar puntos que le permitan no tener esa presión que supone cada semana estar pendiente de la clasificación.

Pocos cambios en el once

Para el encuentro de mañana el entrenador del Huesca, Jon Pérez, Bolo, podrá contar con todos los jugadores, salvo el lesionado de larga duración Diego Aznar, por lo que podrá elegir al mejor once para hacer frente a un rival que ya le ganó en su campo en los minutos finales. Los azulgranas quieren devolverle la papeleta y, aunque ahora el Ceuta está en la zona media de la tabla, podría ser un rival directo para la lucha por la permanencia.

Para el partido ante el Ceuta no se esperan muchos cambios en la alineación, ya que en las anteriores jornadas los jugadores que ha elegido Bolo están cumpliendo y tan sólo algunos fallos puntuales son los causantes de que no se puntúe fuera de casa. Con todo, el duelo de este domingo podría significar el debut a lo largo del choque de los tres fichajes que aún no han jugado tras llegar en enero, Laquintana, Joaquin Fernández y Agbekpornu.

Dani Ojeda hace una señal optimista tras el entrenamiento de este sábado. / SD HUESCA

Por su parte, el Ceuta llega a El Alcoraz asentado en la parte tranquila con 35 puntos y un encuentro menos, el que no pudo disputar el pasado domingo al ser aplazado su duelo con el Córdoba por las inclemencias meteorológicas. Por este motivo, el equipo de José Juan Romero quiere volver a estar alejado del descenso que precisamente marca el Huesca con 27 puntos, de ahí la importancia del encuentro para el equipo caballa, que aspira a llegar cuanto antes a los 50, que es donde se presume que estará la salvación. El técnico ceutí podrá disponer para este partido con la práctica totalidad de la plantilla, aunque cuenta con importantes ausencias, la del lateral Anuar, por molestias musculares, y el también lateral izquierdo Matos, por sanción por acumulación de amonestaciones. Tampoco entran en la convocatoria el defensa Manu Sánchez, que ha vuelto a entrenar después de una larga inactividad, y el delantero Konrad de la Fuente, por molestias musculares.

Vuelve Rubén Díez

El técnico recupera al centrocampista zaragozano Rubén Díez, uno de los habituales en las alineaciones, después de casi un mes de ausencia por una lesión de isquiotibiales, y podría estar en la convocatoria el delantero Shor, incorporado esta misma semana. El partido será especial para jugadores con pasado en ambos clubes, ya que en el Huesca militan los exceutíes Efe Aghama -que inició esta temporada con el Ceuta- y Liberto Beltrán -que lo hizo en la 22-23-, mientras que en el equipo ceutí lo hace el central castellonense Diego González, que el año pasado disputó 26 partidos con los oscenses.

Alineaciones probables:

SD Huesca: Dani Jiménez; Abad, Carrillo o Joaquín, Pulido, Alonso; Sielva, o Michael, Alvarez; Ojeda, Portillo, Cantero y Escobar.

Ceuta: Guille Vallejo; Aisar, Redru, Carlos Hernández, Diego González; Youness, Campaña, Kuki Zalazar, Rubén Díez; Koné y Marcos Fernández.

Hora: 16.15

Árbitro: Saúl Ais Reig

Estadio: El Alcoraz