El Huesca sigue sumando y hace de El Alcoraz un fortín (2-0)

El Huesca sigue sumando en el fortín de El Alcoraz, lo que le permite salir del descenso, y nuevamente venció en casa ante el Ceuta (2-0), que tuvo que jugar desde el minuto 29 con un jugador menos.

En una de las pocas aproximaciones que tuvo Huesca, tras una pérdida de balón en el centro del campo del Ceuta, Ojeda disparó alto y, diez minutos más tarde, llegaría una jugada polémica en la que salió perjudicado el Ceuta con la expulsión de Fernández por una entrada al portero local Dani Jiménez en el minuto 29. La expulsión del jugador ceutí no alteró el orden del partido y se llegó al descanso sin que tuvieran que intervenir ninguno de los dos porteros.

Tras el descanso, en una pérdida de balón del Ceuta, Ojeda, por la banda derecha, mandó el balón al centro y remató Escobar por bajo batiendo desde cerca a Vallejo. (1-0 m. 47). En otra juzgada desgraciada del Ceuta, al entregar un jugador visitante el balón a un jugador del Huesca en el vértice derecho del área visitante y con Vallejo fuera del área, Portillo amplió el marcador y encarriló la victoria local, que le saca de los puestos de descenso (2-0. m. 72).

Ficha Técnica

2 - SD Huesca: Dani Jiménez; Abad, Carrillo, Pulido, Alonso; Sielva, Alvárez (Jordi Martín m. 82); Seoane (Liberto m. 63), Portillo (Agbekpornu, m. 82) Jordi Martín, m. Ojeda (Cantero, m. 71) y Escobar (Enrich, m. 71).

0 - AD Ceuta : Vallejo; Ahmed, Hernández, González, Reduello; Campaña (Salvi Sánchez, m. 58), Bodiger (Illescas, m. 74), Jameli; Zalazar, Fernández y Koné (Schor, m. 75).

Goles: 1-0, m. 47, Escobar; 2-0, m. 72, Portillo.

Arbitro: Ais Reich (Comité valenciano). Mostró tarjetas amarillas por parte del Huesca a Escobar, y Alvárez; y por parte del Ceuta a Jameli, y roja directa a Fernández en el minuto 29.

Incidencias: Partido correspondiente a la vigésimo sexta jornada de la liga Hypermotion disputado en el estadio El Alcoraz entre el Huesca y el Ceuta ante 6.104 espectadores. Hizo el saque de honor la deportista olímpica oscense Inés Bergua.