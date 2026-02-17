El Ceuta estudia denunciar a Bolo, entrenador del Huesca, y al árbitro Ais Reig por abrazarse tras el partido

El Ceuta estudia presentar una denuncia ante LaLiga por el abrazo que el entrenador del Huesca, Jon Pérez Bolo, y el colegiado alicantino Saúl Ais Reig se dieron en la zona de vestuarios tras el partido del domingo en el que el equipo oscense ganó por 2-0 en El Alcoraz, un hecho que el club ceutí califica como "vergonzoso".

En un comunicado, el Ceuta anunció este martes que se plantea denunciar ante los organismos competentes ese "episodio" ocurrido en ese encuentro, de la vigésima sexta jornada de LaLiga Hypermotion.

La entidad ceutí consideró que lo sucedido, unido a lo que califica como una "nefasta actuación arbitral", agrava la sensación de malestar generada tras el choque, después de que el colegiado dejara al Ceuta con un futbolista menos a los 30 minutos al expulsar con roja directa a su delantero centro Marcos Fernández por una entrada al portero del Huesca.

El Ceuta aseguró en su nota que al término del partido el técnico del conjunto aragonés, Jon Pérez Bolo, aguardó en la entrada de los vestuarios al colegiado del encuentro, Ais Reig, y en ese punto "ambos se fundieron en un abrazo" que desde el entorno del club caballa describen como "extremadamente cariñoso".

Según el relato trasladado por el club, en ese momento el árbitro se dirigió al técnico con la expresión "Abuelete, no estés tan serio que has ganado", mientras le sujetaba la cara con ambas manos.

La escena habría sido presenciada por integrantes del cuerpo técnico del Ceuta, entre ellos su director deportivo, Edu Villegas, quien recriminó de inmediato la situación al colegiado.

Ante la sorpresa del árbitro, éste se habría excusado alegando que le une una amistad de más de diez años con el entrenador del Huesca, según el Ceuta, tras lo que su director deportivo le respondió que "no era el momento ni la forma" y que "ahí no hay amigos", en alusión al contexto profesional del encuentro recién disputado.

El club ceutí entiende que la imagen resulta "insólita" y que puede "comprometer la percepción de imparcialidad que debe regir cualquier actuación arbitral".

A la vista de lo ocurrido, el Ceuta estudia solicitar a LaLiga las imágenes de las cámaras situadas en la zona de vestuarios, con el objetivo de analizar lo sucedido y valorar la presentación de una denuncia formal por este "vergonzoso suceso".