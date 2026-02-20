Grupo Costa y Grupo Arqa, máximos accionistas de la SD Huesca con el 96% del capital tras un rescate clave

El Grupo Costa y el Grupo Arqa han pasado a ostentar de forma conjunta y sindicada el 96% del capital social de la SD Huesca. Según ha informado el club a través de un comunicado oficial de la Fundación Alcoraz, este cambio en el accionariado responde a la formalización de la conversión en acciones de los préstamos que ambos grupos inversores habían concedido. Este paso da cumplimiento a lo previsto en el Acuerdo Marco firmado durante el verano de 2024, el cual fue determinante para lograr el rescate y la posterior estabilización de la entidad deportiva.

Los accionistas reciben a la Oficina de Clubes de LaLiga, este miércoles. / SD Huesca

A pesar de que los inversores han asumido la práctica totalidad del capital social, la operación se enmarca en los términos que se pactaron en su momento y no conllevará alteraciones a nivel organizativo. De este modo, no se producirá ninguna modificación en el modelo ni en la estructura de gobernanza vigentes, tanto dentro del Huesca como en la propia Fundación.

En lo que respecta al futuro de la Fundación Alcoraz, la institución continuará desarrollando su labor institucional y social con normalidad. Para ello, seguirá contando con el respaldo económico directo por parte del club, una aportación financiera que sirve como garantía para asegurar la viabilidad y sostenibilidad de sus programas y actividades habituales.

Noticias relacionadas

La ejecución de este movimiento accionarial sirve para que ambos grupos empresariales reafirmen su implicación con el club. De igual manera, ambos inversores ratifican su compromiso con el proyecto deportivo e institucional de la SD Huesca, y apuestan por seguir contribuyendo a su consolidación y crecimiento largo plazo.