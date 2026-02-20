La SD Huesca busca huir del descenso ante un Mirandés en estado crítico

La SD Huesca aspira a sumar la segunda victoria consecutiva por primera vez en la era Bolo ante el Mirandés (16.15 horas), colista, al que solo le vale la victoria para ilusionarse con la permanencia frente a un rival directo. El conjunto oscense tiene depositadas muchas esperanzas en este encuentro ya que, en una temporada que está siendo difícil, acostumbra a dejar escapar muy pocos puntos ante sus aficionados en El Alcoraz, donde se está mostrando como un equipo firme y fiable.

El hecho de haber salido de la zona de descenso con su victoria ante el Ceuta les ha devuelto a los azulgranas la moral y la confianza y ahora quieren seguir sumando puntos para poner tierra de por medio con la zona peligrosa, de ahí que solo piensen en lograr el ambicioso objetivo que se propusieron para una categoría tan igualada como es la Segunda División: sumar seis puntos de seis con los dos duelos seguidos en casa.

El técnico del conjunto altoaragonés, Jon Pérez 'Bolo', ha destacado este viernes en la previa que el Mirandés es un buen equipo que merece más puntos de los que atesora. "Sabemos la importancia que tiene, los jugadores lo saben. Sé que nuestra afición también y vamos todos juntos a por ello, porque sería muy importante ganar", ha destacado. El míster ha anticipado que el duelo va a ser "muy difícil" y ha apuntado que el partido contra el Mirandés "es un enfrentamiento directo", aunque no "definitivo".

Jon Pérez 'Bolo', durante una sesión de entrenamiento esta semana en la Base Aragonesa. / SD Huesca

Bolo, además, ha remarcado que el rival cuenta con "jugadores con calidad y dinamismo", jóvenes y "que compiten bien". No obstante, los resultados no han sido propicios para el Mirandés pese a sus numerosos intentos. "Ahora solo les falta un poco de fortuna, ya que les está lastrando la falta de victorias. Últimamente están jugando mejor y están encontrando el modelo de juego", ha observado.

Para el encuentro ante el conjunto burgalés no se esperan cambios en la alineación respecto al partido con el Ceuta, a excepción del jugador sancionado Jesús Álvarez, al que podría sustituir Jordi Martín para conformar el doble pivote con Óscar Sielva. Los siete refuerzos invernales del Huesca todavía no acaban de tener presencia en los partidos, excepto el delantero centro Jordi Escobar, que es el que cuenta con la titularidad hasta el momento y ya ha anotado dos goles en sus dos primeros encuentros. Otros, en cambio, como Álex Cantero o Agbekpornu, no se han hecho todavía con un puesto fijo en el once inicial.

Jaime Seoane y Jordi Martín, durante un entrenamiento esta semana en la Base Aragonesa. / SD Huesca

Enfrente estará el Mirandés, colista en Segunda División, que visita la capital altoaragonesa con la intención de traducir en puntos, ante un rival directo por la permanencia, la mejoría que ha experimentado en su juego y oportunidades durante las últimas jornadas. Antxon Muneta, técnico del equipo burgalés, no ha ocultado durante su comparecencia previa que la victoria es prioritaria para cambiar la dinámica y ha insistido en que la plantilla es plenamente consciente del momento y del peso que tiene el partido.

El mensaje interno ha sido claro durante la semana: "Intensidad, concentración y ambición" desde el inicio en El Alcoraz para evitar que el encuentro se complique. Para este choque, Muneta seguirá sin poder contar con el montenegrino Igor Nikic, que no ha entrenado durante la semana, y espera que Mickael Malsa pueda estar ya al cien para formar parte del equipo.

Alineaciones probables:

Huesca: Dani Jiménez; Abad, Carrillo, Pulido, Alonso; Martín, Sielva, Portillo, Seoane; Cantero, Escobar.

Mirandés: Juanpa; Tamarit, Juan Gutiérrez, Maras, Cabello; Fer Medrano, Javi Hernández, Selvi Clua, Bauza; El Houari, Carlos Fernández.

Árbitro: Rafael Sánchez (Comité murciano).

Estadio y hora: El Alcoraz, 16.15.