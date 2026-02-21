El Huesca se complica la vida ante el colista (1-2)

El Mirandés dejó de ser colista de LaLiga Hypermotion de manera provisional al sorprender este sábado al Huesca en El Alcoraz con un triunfo por 2-1 en un partido en el que fue mejor durante 75 minutos, y cuando los locales se lanzaron a la desesperada creando mucho peligro ya no le dio tiempo para nada.

En el arranque, ninguno de los dos equipos pudo llevar la iniciativa del partido, pero fue el Mirandés el que dispuso de la primera ocasión, con un disparo en el minuto 7 de Medrano que atajó sin problema Dani Jiménez. Y se adelantó en el marcador en el minuto 20 en una jugada rápida por medio de el exazulgrana Javi Hernández, que empalmó el balón a la red un centro desde la banda izquierda de Medrano.

El gol encajado espoleó a un equipo oscense que, pese a no encontrarse cómodo en el partido, fue en busca del tanto de la igualada ante un Mirandés serio, que no encerró y que incluso llegaba al área del equipo local.

El Huesca dispuso de una ocasión para empatar el partido en el minuto 31 en un centro desde la banda derecha, pero remató sólo y por alto Portillo en la boca de gol. Y también Medrano tuvo otra buena oportunidad en el 43 para aumentar la ventaja visitante en un disparo cerca de la portería de Dani Jiménez.

Tras el descanso “Bolo” introdujo cambios, pero el Huesca no mejoró mucho y se jugó más a lo que quiso el Mirandés, que marcó su segindo tanto en el minuto 58, cuando Maras cabeceó a la red un saque de esquina botado por Javi Hernández.

El uruguayo Ignacio Laquintana, que debutaba con el Huesca, dipuso de una gran ocasión en el minuto 69, pero estrelló el balón a bocajarro en el cuerpo de Juampa. Poco después Siren aprovechó un error de los locales, pero no supo resolver en el minuto 71.

El Huesca siguió buscando el gol y lo encontró por medio de Enol Rodríguez en el minuto 79, al cabecear al fondo de las mallas por la escuadra cuando más relajado estaba el equipo burgalés. En los últimos minutos el Huesca encerró al Mirandés en su área en busca del empate, pero sin éxito.