Jon Pérez 'Bolo', entrenador de la SD Huesca, antes de visitar al Valladolid: "Yo nunca firmo el empate"

El entrenador de la SD Huesca, Jon Pérez Bolo, ha asegurado que, en una situación como la del conjunto altoaragonés, no se conforma con un punto, ni si quiere en un escenario tan imponente como el José Zorrilla. "Yo nunca firmo el empate, independientemente de donde juegue". Eso sí, las expectativas pueden cambiar radicalmente durante en enfrentamiento: "Luego, el devenir del partido hará que seamos más conformistas o menos, pero antes del pitido inicial yo nunca firmo un empate", ha indicado en la previa del encuentro.

El míster cree que el equipo está recuperado de la derrota sufrida ante el Mirandés y preparado para el duelo que disputará este sábado en Valladolid. "Analizamos lo que pasó en el partido, las cosas malas y las buenas y ya recobrando un poco la tranquilidad y con fuerzas para afrontar otra batalla, cambiar esas cosas malas que nos pasaron y fortalecer las buenas e intentarlas hacer durante más tiempo", ha añadido.

El técnico del Huesca señala que, el día que no entran bien al partido, les cuesta darle la vuelta porque se hacen "pequeños ante el rival, que se crece", pero que cuando se han hecho grandes y han estado con confianza han demostrado el equipo que son. Y por ello ha ahondado en que tienen que seguir trabajando para que las cosas buenas sean "más largas durante los partidos".

Los jugadores del conjunto azulgrana en un entrenamiento en la Base Aragonesa. / SD Huesca

Para Bolo, el equipo oscense tiene que "venirse arriba" y "no tener ningún miedo", demostrar la personalidad que tiene y sacarla. "Somos buen equipo, hacemos cosas muy bien, pero no nos podemos hacer pequeños durante mucho tiempo en los partidos y tenemos que sufrir y estar juntos, defender bien y cuando tengamos el balón, atacarles", ha insistido. La clave para encontrar ese punto de regularidad, según Bolo, es "dejar esa montaña rusa", y que el equipo sea él mismo.

Ante el Valladolid prevé en un "un escenario precioso, con un gran equipo enfrente que tampoco está pasando sus mejores momentos, que ha cambiado de entrenador" y que está llamando a la afición para que apriete y sea "una caldera" en Zorrilla. "Lo que haríamos cualquier entrenador cuando está en una situación complicada", ha añadido.