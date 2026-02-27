La previa del Valladolid-Huesca: a recuperar fuera lo perdido en casa

La SD Huesca quiere dejar atrás la mala imagen ofrecida en la última jornada ante el Mirandés y recuperar cuanto antes los puntos cedidos en El Alcoraz y lo intentará este sábado (18.30 horas) en su visita al estadio José Zorrilla para medirse al Valladolid, con la necesidad de sumar y evitar caer de nuevo a los puestos de descenso.

El equipo oscense busca revertir una situación que se ha complicado tras la última derrota, una constante en las recientes jornadas que ha vuelto a estrechar la clasificación. El objetivo es regresar a una zona de mayor tranquilidad cuanto antes, aunque el rival también afronta el choque en una posición comprometida.

Para este encuentro, el técnico Jon Pérez ‘Bolo’ recupera a Toni Abad, que no pudo jugar el anterior partido por un pisotón, y a Jesús Álvarez, tras cumplir sanción. El regreso de ambos apunta a reforzar el once inicial, especialmente en el caso de Álvarez, cuya ausencia se dejó notar en la última jornada. En el capítulo de bajas, no estarán el central Joaquín Fernández, que sufre una lesión muscular en el bíceps femoral del muslo derecho -porción distal- y estará aproximadamente un mes fuera de los terrenos de juego, ni Sergi Enrich, que arrastra molestias físicas y no ha entrenado durante la semana.

La principal preocupación del conjunto aragonés es recuperar las sensaciones mostradas ante Cádiz y Ceuta, que desaparecieron frente al Mirandés. Tras el mal resultado y el juego ofrecido, se prevén cambios en varias líneas. Abad volverá al lateral derecho y Carrillo podría ocupar el centro de la zaga tras la lesión de Joaquín.

También podría haber novedades en el centro del campo, donde el equipo mostró lagunas y fue superado en el último encuentro. En ataque, Enol llama a la titularidad por su eficacia y capacidad para generar peligro cada vez que dispone de minutos.

Los pucelanos quieren que su público sea el jugador número doce, en un duelo decisivo para poder salir del descenso y encarar el tramo final de la Liga y en el que su técnico, Fran Escribá, que debutó la jornada pasada en el banquillo con un empate en Gijón, está obligado a hacer cambios.

Pierde a Tomeo por sanción y dará entrada a Ramón Martínez en el centro defensivo, aunque también avanzó que habría algunas variaciones más, que incluyen la posibilidad de adelantar la posición de Iván Alejo, pese a no ser el mejor partido para hacer experimentos.

Escribá ya ha podido tener una mayor interacción con el grupo por lo que, si bien en Gijón optó por jugadores experimentados como Clerc o Juric, este sábado podría abrir la puerta a otros como Hugo San, quien sustituyó a Guille Bueno tras su lesión, o a Lachuer o Sanseviero. Quien parece que estará en el once con seguridad es Chuki, al que ve más como un delantero y está ofreciendo un gran rendimiento, mientras en punta podría entrar como titular Marcos André, aunque Latasa sigue estando muy valorado, a pesar de su sequía goleadora.