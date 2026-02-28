El Huesca cae en Valladolid y vuelve a los puestos de descenso (1-0)

El Real Valladolid sumó una victoria en su estadio frente al Huesca (1-0), casi cuatro meses después de que venciera al Granada (2-1), para conseguir salir del descenso en el que metió al conjunto aragonés.

En un encuentro marcado por la actuación de los dos guardametas, decidió el buen arranque de la segunda mitad en el que el equipo blanquivioleta logró el único tanto del partido que después, pese a malograr algunas ocasiones para incrementar la diferencia, supo defender con uñas y dientes hasta los últimos instantes en los que el conjunto de Jon Pérez Bolo buscó al menos lograr la igualada.

La prometedora puesta en escena local se diluyó en tan solo unos minutos para darle la iniciativa a un rival que muy pronto, en el minuto 7, disfrutó de una gran ocasión con un centro medido de Laquintana cabeceado por Enol, adelantándose a su defensor, pero rechazó el guardameta local Guilherme Fernandes en una gran intervención.

Los oscenses eran los que llevaban la iniciativa, con algún tímido acercamiento blanquivioleta como un cabezazo de Marcos André sin peligro desde el borde del área, aunque fue la antesala de la mejor oportunidad vallisoletana con un envío de Peter Federico al segundo palo donde encontró a Ponceau que asistió a André, pero el remate del brasileño salió desviado cuando se encontraba frente a Dani Jiménez. Antes del descanso llegaría un contratiempo para Fran Escrivá, que se estrenaba en el José Zorrilla, ya que la lesión en el hombro izquierdo de David Torres le obligaba a introducir al marroquí Mohamed Jaouab.

Tras el paso por vestuarios, se vio a un Real Valladolid dominador, presionante, metiendo al Huesca en su área y fruto de varias acometidas, con un muy participativo Sergi Canós Tenés, acabó encontrando premio después de un error de Portillo, que cedió atrás y Marcos André se desquitó del error en la primera mitad y ajustó su zurdazo al palo haciendo imposible la estirada de Jiménez.

Bolo intentó, desde los cambios, meterse de nuevo en el partido pero los locales pudieron sentenciar con un gran disparo envenenado de Peter Federico al que respondió con una gran mano el portero oscense, como también lo hizo en la otra portería el guardameta luso a disparo de Enol, instantes antes de una nueva ocasión local que frustró Dani Jiménez ante Ponceau.

Escribá logró, con las sustituciones, dormir durante unos minutos el partido, pero en el tramo final el Huesca a la desesperada se volcó sobre la puerta de Fernander que tapó un pase atrás de Jordi Escobar quien había recibido un gran pase de Luna en la última ocasión visitante.

Ficha técnica

1 - Real Valladolid: Guilherme; Iván Alejo, Ramón Martínez, Torres (Jaouab, m.40), Clerc; Ponceau (Michelin, m.81), Juric; Peter Federico (Meseguer, m.81), Chuki, Tenés (Lachuer, m.72) y Marcos André (Latasa, m.72).

0 - Huesca: Dani Jiménez; Toni Abad, Carrillo, Pulido, Liberto (Jordi Martín, m.70); Sielva, Jesús Álvarez (Seoane, m.76); Dani Ojeda (Efe Aghama, m.76), Portillo (Escobar, m.58), Laquintana (Luna, m.58); y Enol.

Gol: 1-0, m.51: Marcos André

Árbitro: Andrés Fuentes (Comité Valenciano). Amonestó con tarjeta amarilla a Clerc (M. 71), Lachuer (M.76), por el Real Valladolid; a Enol (M. 23), Seoane (M.82) y Sielva (M.84) por el Huesca.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la vigésimo octava jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el Nuevo Estadio José Zorrilla ante 18.367 espectadores.