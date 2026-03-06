La SD Huesca se encomienda a El Alcoraz para escapar del pozo: la previa del Huesca-Albacete

El Huesca afronta este domingo (16.15) un examen decisivo ante el Albacete para tratar de huir de los puestos de descenso a los que les condujo la derrota ante el Real Valladolid en la pasada jornada. El Albacete tiene algo más de aire respecto al precipicio, con cinco puntos de margen sobre el Huesca, pero anhela un golpe de efecto para alejarse de la parte candente de la clasificación en la categoría de plata.

El Huesca se juega mucho en este partido y también el entrenador, Jon Pérez Bolo, que empieza a estar cuestionado porque los resultados no llegan y el equipo no ha mejorado desde que se hizo cargo de la plantilla.

Tampoco los siete fichajes que se hicieron en el mercado de invierno están dando el resultado apetecido hasta la fecha, ya que la mayor parte de ellos no juega.

Para el encuentro ante los manchegos se esperan cambios de nuevo, por lo que se modificará la alineación para tratar de dar con la tecla que haga reaccionar al equipo y que pueda salir del atolladero. En defensa, es una incógnita quién ocupará el lateral izquierdo después de que en la anterior jornada lo hiciera Liberto Beltrán, que cumplió pese a no serlo.

En el centro del campo podrían seguir los mismos jugadores que estuvieron en la última jornada y delante es donde también puede haber alguna duda por si apuesta ‘Bolo’ por dos delanteros centros, como pueden ser Jordi Escobar y Enol Rodríguez.

Tras acumular cuatro jornadas sin vencer, el Albacete ha sumado dos puntos de doce posibles, aunque todavía mantiene ese colchón de cinco puntos de diferencia con los puestos peligrosos de la tabla.

Su entrenador, Alberto González, recupera al defensa Neva, pero no un jugador clave como Agus Medina, centrocampista y máximo goleador junto a Puertas, debido a unas molestias en el tobillo. También regresa el lateral diestro Gámez tras cumplir un partido de sanción. El meta Mariño y el lateral zurdo Dani Bernabéu sigue de baja por motivos físicos, como los lesionados de larga duración Cedeño e Higinio.

«Llevamos tiempo buscando soluciones y después de dos derrotas tiene que llegar esta semana la victoria para revertir la situación y conseguir los resultados que todos queremos», dijo Bolo en la previa. El técnico del Huesca entiende que hay malestar y descontento entre los aficionados y asegura que acepta las críticas, aunque ha añadido que quiere que se sepa que se van «a dejar la vida» para sacar adelante al equipo y que también hay gente que les «da ánimos».

Bolo no cree que el partido sea una final, aunque sí un encuentro «muy importante» y que hasta que termine la temporada «será así». «Final es el último partido y aquí queda mucho. Nosotros queremos ganar este partido e ir a por el Albacete. Nosotros buscamos una regularidad y que no nos penalicen los errores. Cuanto más juntos estemos todos irá mejor», concluyó.