El Huesca suma un empate y gracias ante el Albacete (0-0)

El Huesca y el Albacete empataron sin goles en el estadio de El Alcoraz en un partido flojo de los locales y bastante aseado de los visitantes, que estuvieron mejor y fueron superiores tanto en posesión como en disparos a la portería contraria.

El Albacete, decimotercero en la tabla y que lleva cuatro jornadas seguidas sin ganar (dos derrotas y dos empates), controló el centro del campo y no permitió tener el balón a un Huesca que sigue en puestos de descenso y al que le costó mucho llegar al área del conjunto visitante.

El Huesca estuvo incómodo en todas las acciones al no poder hacerse con el mando del partido. No sabía qué hacer con el balón en los pies ante la presión del Albacete, y le costaba llegar al área visitante. Cuando lo hacía era con escasos efectivos que no eran capaces de crear peligro. El equipo local tuvo que solventar en la primera media hora dos contratiempos con las lesiones de Álvarez y Enol.

Tras el descanso el partido siguió por los mismos cauces que en la primera parte, aunque el Huesca atacó más la portería rival. Se convirtió el partido en un ‘toma y daca’ con poco fútbol y mucha intensidad en el juego.

Conforme pasaban los minutos ninguno de los dos equipos lograba romper el partido. El Albacete que tampoco podía romper el entramado defensivo de los azulgranas, que arropaban muy bien su portería, aunque tuvieron ocasiones con disparos que despejó bien Dani Jiménez.

Los cambios en ambos equipos tampoco deshicieron la igualada y el partido acabó con una buena ocasión de Escobar en el minuto 90 que atajó Lizoaín en la mejor ocasión del partido. En el descuento, Luna vio la roja directa y el Huesca afrontó en inferioridad los últimos minutos del choque para aguantar el resultado.