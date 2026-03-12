Francisco Portillo, jugador de la SD Huesca: "El míster tiene el apoyo de la plantilla, estamos todos en el mismo barco"

La SD Huesca afronta este domingo (18.30 horas) otro partido vital por la permanencia ante el Málaga en La Rosaleda. Francisco Portillo ha comparecido este jueves en la previa del encuentro para advertir de la trascendencia del choque en la pelea por la salvación y de una continuidad de Jon Pérez 'Bolo' cada vez más cuestionada por la afición. "El míster, evidentemente, tiene el apoyo de toda la plantilla. Aquí estamos todos en el mismo barco", afirma.

Portillo no considera que el técnico sea el culpable del hundimiento del equipo y ni tampoco individualiza en el reparto de responsabilidades. "Si las cosas no salen bien no es culpa del míster o de otra persona, es culpa de todos. Todos somos autocríticos, yo el primero", asegura. Además, el futbolista confía en el margen de mejora del equipo: "Sabemos que no estamos dando todo lo que tenemos ni lo que podemos dar. Nos quedan 13 partidos y es la hora de darlo todo. Cuando termine la temporada, ya veremos", añade.

Para ello, los altoaragoneses tienen que empezar a ganar cuanto antes y hacer borrón y cuenta nueva en lo psicológico. "Limpiar cabezas, ser fuertes de mente, que es muy importante. Creer en nosotros porque somos mejor equipo que lo que hemos demostrado hasta ahora", remarca. En este sentido, todo el vestuario debe mentalizarse de la urgencia: "Eso pasa por dar cada uno lo mejor de sí. Se puede ganar, se puede perder, pero cada uno tiene que salir con la cabeza alta, sabiendo que lo hemos dado todo y no nos hemos dejado nada", explica Portillo.

Los jugadores del conjunto azulgrana, en un entrenamiento en la Base Aragonesa. / SD Huesca

El centrocampista azulgrana, que regresa este fin de semana a su casa para medirse al equipo en el que se formó, subraya que todos los rivales son duros en Segunda División y todas las visitas son un reto. "En esta categoría todos los partidos son muy difíciles y fuera de casa aún más". Aun así, el malagueño cree en las posibilidades de "recuperar la esencia" del equipo en "partidos como Gijón o Ceuta".

Delante estará un Málaga "que viene haciendo las cosas bien durante muchos partidos". El conjunto andaluz ha sumado dos victorias y un empate en sus tres últimos partidos, frente a un Huesca con números opuestos tras las dos derrotas y las tablas del pasado sábado ante el Albacete. Pese a ello, la motivación del jugador sigue intacta: "Creo que el equipo está capacitado para hacer las cosas bien, para competir y para conseguir una victoria, que es lo que buscamos".

Francisco Portillo realiza un pase durante el partido ante el Real Valladolid. / SD Huesca

El Huesca es consciente de que la afición es un pilar clave para el equipo y sus opciones de permanencia, tanto si se juega en El Alcoraz como es a domicilio. "Poco podemos decirle ya. Cada fin de semana nos demuestran el apoyo que nos dan tanto en casa como fuera". Por ello, el club ha costeado parte del viaje a La Rosaleda con el objetivo de sumar efectivos a la causa. "Es un gesto de unión. Ver que nosotros también estamos haciendo un esfuerzo económico con el tema de las entradas, para que ellos puedan viajar. Estamos todos en el mismo barco y esto lo vamos a sacar juntos", ha reconocido confiado.

Noticias relacionadas

Por último, Portillo también ha valorado su momento de forma y el de otras piezas clave de la plantilla. "Yo me siento bien. Lo que un futbolista quiere es jugar, aportar, ayudar al equipo con mi experiencia, con mis ganas". Aun así, admite que la situación es límite: "Te entra un poco la ansiedad, pero creo que hay gente muy experimentada, que somos los que tenemos que dar calma".