Jon Pérez 'Bolo', entrenador de la SD Huesca: "Me siento fuerte, con ilusión y con ganas"

El entrenador de la SD Huesca, Jon Pérez Bolo, ha vuelto a insistir una semana más, en la rueda de prensa previa del partido que su equipo jugará este domingo (18.30 horas) en tierras andaluzas, en que están "buscando las soluciones para salir adelante", al tiempo que ha incidido en que en Málaga van "a intentar conseguir los tres puntos".

El entrenador del Huesca dice estar motivado para sacar adelante la situación actual: "Me siento fuerte, con ilusión y con ganas". Además, no quiere trasmitir negatividad al vestuario: "Si no soy el primero en venir con alegría y con ganas a trabajar, les voy a trasladar cosas negativas a ellos. Yo siempre he dicho lo mismo, que estoy fuerte, con ánimo, con ilusión, preocupado y ocupado en intentar sacar esto adelante", ha concluido.

El conjunto altoaragonés tiene siete jugadores que, por lesiones o sanción, no podrán competir. "Esta semana tendremos varias bajas y vamos a intentar hacer un buen partido y conseguir los tres puntos. Hemos trabajado durante la semana para buscar las mejores soluciones y supongo que ahora sí que empieza ya a afectar un poco la clasificación", ha dicho. En este sentido, Joaquín Fernández, Liberto Beltrán y Toni Abad son bajas en la línea defensiva, mientras que Enol Rodríguez lo es en la punta de ataque.

Íñigo Piña realiza un pase en un entrenamiento esta semana. / SD Huesca

Los azulgranas tienen que reaccionar ya, como ha afirmado su técnico, que ha señalado que "es momento de dar ese paso, que se vea esa reacción que el Huesca quiere, porque está claro que el tiempo se acaba". Para el técnico en el equipo llevan intentándolo "mucho tiempo" y, aunque en el resto de duelos no han salido "a dejarlos pasar", por el momento no han encontrado el camino.

Bolo ha achacado a varias circunstancias la situación del equipo, aunque ha considerado que el Huesca todavía está "a tiempo de todo" porque "quedan muchos partidos" en Segunda División. "Pero hay que reaccionar", ha aseverado el técnico, que ha añadido que "no hace falta hacer un buen fútbol, sino un buen partido para conseguir lo que quieres, que son los tres puntos".

Jaime Seoane, con el balón en un entrenamiento esta semana. / SD Huesca

El entrenador, además, ha señalado que el equipo está "preparado" y que acude al próximo duelo "con toda la ilusión del mundo para conseguir esos tres puntos, que son muy necesarios". Del Málaga ha destacado que se trata de "un equipo que ha cambiado su dinámica, que ha conseguido unos resultados muy buenos en la última fase de la liga, que les ha hecho colocarse donde están por méritos propios, por la alegría que tienen en el juego, la velocidad, y todo lo que están consiguiendo".

Al Huesca le están penalizando los errores individuales y ha vuelto a insistir Bolo en ello: "Siempre hemos hablado desde que llegamos aquí que lo primero que queríamos hacer era minimizar errores para que no nos pasaran factura y lo estamos pagando muy caro, aunque no son tantos los errores que cometemos, pero esos errores nos están costando goles y esos goles nos hacen no puntuar".