El Málaga ahoga al Huesca en un partido loco y deja a Bolo ya sin aire (5-3)

El Málaga se sitúa a un punto del ascenso directo, tras ganar al Huesca, que sigue en descenso, con cinco goles, y después de remontar un partido que se le atragantó con el gol de penalti de Óscar Sielva, y que tuvo sus opciones de empatar en un tramo final alocado.

El Málaga acaparaba desde el inicio el ritmo del encuentro con un conjunto oscense intentando frenar la velocidad de los extremos David Larrubia y Joaquín Muñoz, que se enfrentaba a su ex equipo. Precisamente Joaquín, en el minuto 5, pudo desnivelar el marcador con un disparo desde fuera del área, que despejó el guardameta Dani Jiménez.

El Huesca, a pesar de la presión del conjunto malaguista, salía al contragolpe, con el ex malaguista Francisco Portillo, como propulsor de esta faceta, que le causaba algún problema al rival. Dos ocasiones tuvo el equipo oscense, giradas ambas por la derecha, y erradas por Portillo y Álex Cantero, e incluso un cesión del central Diego Murillo, con susto, al guardameta Alfonso Herrero, y que tuvo que enmendar su compañero Javi Montero.

La defensa del Málaga titubeante y nerviosa, sufría con las contras del Huesca, que por el momento no estaba fino en las finalizaciones. Fueron varios avisos que descentraron al equipo malaguista, que no podía romper la línea del centro del campo del conjunto aragonés, muy reforzado.

El Huesca sabía jugar perfectamente estos partidos, al límite, y lo demostró con una acción dentro del área del Málaga, con un despeje de Diego Murillo, que tocó según el colegiado a Iñigo Piña, señalizando penalti, que lo lanzó Óscar Sielva, adelantando a su equipo en el minuto 30.

El partido cambió, la sorpresa saltó en La Rosaleda, con un Huesca bien plantado y un Málaga, apresurado, sin ideas y espeso, con sus mejores jugadores tapados y sin poder desarrollar su fútbol. Y cuando el Málaga estaba perdido, deambulando por el campo, una acción sin incidencia por la izquierda, con pase de Joaquín a David Larrubia, dentro del área grande, y este con un disparo raso, por la derecha del guardameta Dani Jiménez, consiguió el gol del empate en el minuto 38.

Los locales se habían rehecho, el gol de la igualada le dio brillo, y de nuevo un balón en el área pequeña del Huesca, con muchos jugadores intentando despejar, y cuando iba a rematar el delantero Adrián Niño, el camerunés Michael Agbekpornu, le tocó en la rodilla derecha, cayendo al césped, pero el colegiado mandó seguir.

La jugada no había terminado, porque le avisaron del Var, y el colegiado Gorka Etayo, fue a revisarlo al monitor de campo y señalizó penalti a favor del Málaga, que lanzó el propio Niño, batiendo a Dani Jiménez, y remontando un encuentro que se había puesto cuesta arriba. El conjunto blanquiazul guardaba el botín ante un Huesca que adelantó líneas y que aprovecharon los malaguistas para insistir tanto por la derecha como por la izquierda.

La sentencia llegó con un pase por la derecha de Carlos Puga a Izan Merino, dentro del área grande y su asistencia la estaba esperando Joaquín, que con un disparo raso puso el 3-1. El Huesca se había entregado, aunque insistía con algunos ataques esporádicos ante un Málaga, que buscaba el cuarto gol, con Dani Lorenzo, Joaquín y Larrubia, desatados, y además apoyados por la entrada al campo del goleador Carlos Ruiz Chupete.

Las ocasiones más claras las tuvo el Málaga para anotar el cuarto, pero Chupete, se encontraba con la buena actuación del guardameta Dani Jiménez. Pero un acercamiento del conjunto oscense al área del Málaga, con un error en el despeje del defensor Montero, lo aprovechó Jorge Pulido, para rematar de cabeza y situar la incertidumbre en el marcador, acortando diferencias y con ocho minutos de tiempo añadido.

Y seguidamente, en el siguiente ataque, balón colgado al área grande, y Chupete, que lo estaba buscando lo encontró con una volea, intentando sentenciar, porque de nuevo el Huesca, que no estaba muerto, resucitó con un gol de Álvaro Carrillo, solo delante de Alfonso Herrero. Era el minuto 95 y el Málaga ya sabía lo que era perder algún punto en el descuento. Pero Chupete, lo arregló rápidamente en otra contra, situando el 5-3 en el marcador y terminando el encuentro.