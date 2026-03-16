La SD Huesca despide a Jon Pérez 'Bolo' y a Ángel Martín González

La Sociedad Deportiva Huesca ha acordado este lunes la rescisión del contrato de Jon Pérez Bolo y su cuerpo técnico al frente del primer equipo. "El club asume esta decisión como un paso necesario para relanzar la situación deportiva del equipo tras los últimos meses de competición", explica el Huesca en un comunicado

"Desde la SD Huesca queremos expresar nuestro agradecimiento a Jon Pérez Bolo y a Mere Hermoso por la dedicación y el profesionalismo mostrado durante su etapa en el club, deseándoles el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos profesionales", acaba su escrito la entidad aragonesa.

La derrota de este domingo por 5-3 en Málaga ha sido definitiva para tomar la decisión. Actualmente, el equipo oscense se encuentra en puestos de descenso a tres puntos de la salvación y ahora el club deberá buscar al que será el tercer técnico de la temporada tras Guilló y Bolo.

Pero la crítica situación del Huesca se ha llevado también a Ángel Martín González. El club a ha decidido rescindir su contrato como director deportivo del club. Ángel Martín González llegó al club en mayo del año 2022. Desde entonces ha liderado el área deportiva de la SD Huesca durante tres temporadas y media, siendo el curso pasado el de mejor resultado deportivo tras finalizar en octava posición. "La entidad agradece la contribución de Ángel Martín González al proyecto durante este periodo y le desea éxito en sus próximos retos", comunica.