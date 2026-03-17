Oltra lo deja claro en su presentación como nuevo entrenador de la SD Huesca: "Venimos para 12 partidos, 12 finales"

José Luis Oltra ya ejerce como nuevo técnico de la SD Huesca. El valenciano ha mostrado una actitud motivadora en su presentación oficial y ha dejado claro que ha venido para buscar una reacción inmediata, que debe empezar este viernes ante el Almería, y tratar de revertir la situación lo antes posible. “Venimos para 12 partidos, 12 finales. Pero estoy focalizado solo en la del viernes”, asegura.

El nuevo técnico ha confesado que su llegada al banquillo altoaragonés cumple un deseo personal. “Huesca era una aspiración de hace mucho tiempo”, reconoce. Por eso, tras recibir la llamada de la directiva, no dudó: “No me paré ni a negociar ni a hablar. Dije ‘mañana, pues mañana’, y para acá”. Su principal objetivo ahora es revitalizar en lo anímico a la plantilla: “Yo quiero energía positiva, no quiero hablar de lo negativo. Trabajar y poner todo lo que está a nuestro alcance”.

En este sentido, Oltra explica que ya ha mantenido reuniones con los capitanes y que ha visto a un vestuario afectado, pero implicado. “Me he encontrado un grupo comprometido y unido, con ganas de revertir la situación, responsabilizado y, evidentemente, tocado por la situación, pero convencido de que se puede”, indica.

José Luis Oltra, en su primera sesión como técnico azulgrana. / SD Huesca

Sobre las posibilidades de salvación del equipo, el entrenador ha sido tajante: “Sin ninguna duda, y lo que puedo asegurar es que lo va a intentar con toda su fuerza, con toda su energía”. Para ello, Oltra considera fundamental centrarse en el trabajo, sin mirar a los rivales directos. “Caeríamos en el error si nos fijáramos en lo que hagan los demás”.

Tampoco ha querido entrar a valorar la situación extradeportiva de un equipo que va ya por su tercer entrenador esta temporada. “El equipo tiene capacidad. Lo que ha pasado anteriormente ni lo sé, ni me interesa buscarle las causas, porque ya no van a ayudar”, sentencia.

José Luis Oltra, en su primera sesión como técnico azulgrana. / SD Huesca

Por su parte, el presidente del club, Agustín Lasaosa, hace autocrítica por la inestabilidad en el banquillo esta temporada. “Evidentemente, si pasan tres personas es que algo no hemos hecho bien. Está claro. Es más, diría que lo hemos hecho mal”, reconoce el máximo mandatario. Además, Lasaosa hace un llamamiento a la afición para llenar El Alcoraz en esta recta final. “Vamos a apoyar, a meter. Ayudadnos a meter a gente, vamos a reventarlo, que José Luis note que hay 6.500 y parecen 12.000”, añade.

En cambio, Ricardo Mur, consejero delegado de la entidad, explica la reciente destitución del director deportivo, Ángel Martín González. “Ayer tomamos una decisión que creíamos que era necesaria. Entendíamos que una salida en la dirección deportiva también era adecuado en este momento”, afirma. El directivo apunta a un fin de ciclo y a discrepancias en la gestión: “Habíamos tenido algún desacuerdo tanto en el mercado de verano como en la salida de Sergi (Guilló). Va a haber un director deportivo muy pronto con el objetivo de terminar la temporada y preparar la que viene”, concluye.