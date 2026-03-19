Oltra, entrenador del Huesca: "No vamos a cambiar radicalmente, el problema no está tanto en lo táctico, sino en lo emocional"

El nuevo entrenador de la SD Huesca, José Luis Oltra, ha afirmado este jueves que el equipo no va a cambiar "ni mucho menos radicalmente" y que se ha encontrado a su llegada al club con un grupo "receptivo, responsabilizado y con muchas ganas" de sacar adelante la situación que atraviesa.

En una rueda de prensa previa al partido que el conjunto aragonés jugará este viernes a las 20 30 horas en El Alcoraz ante el Almería, Oltra ha señalado que, "aunque es traumático para todos el cambio de entrenador", ahora está centrado en la preparación del próximo duelo y en los matices que tendrá su escuadra.

"No vamos a cambiar ni mucho menos radicalmente, porque el equipo tiene cosas y porque creo que el problema no está tanto en lo táctico, sino en lo emocional", ha indicado.

El entrenador valenciano quiere ver el viernes "un equipo que gana duelos, que transmite, que quiere", y ha deseado tener "acierto", algo que ha considerado que el Huesca necesitará no solo contra el Almería, "sino en todos los partidos", pues en el fútbol, ha apostillado, "no se gana solo con energía".

Oltra ha insistido en el concepto de energía: "En particular, es la base de crecimiento, lo que denominamos actitud, que es muy genérico". "Ganan las ligas -ha continuado- no los equipos que más goles marcan, sino generalmente los que menos encajan, pero para ganar has de marcar, entonces es el equilibrio lo que necesita el equipo".

Sobre el Almería, el técnico del Huesca ha alabado al conjunto andaluz por su gran potencial: "Tiene muy buen entrenador, un gran cuerpo técnico que trabaja muy bien, que lleva tiempo trabajando con el grupo y que son sus equipos muy reconocibles", ha observado.

La clave del partido para Oltra puede estar en anular o contrarrestar al Almería y ganar los duelos que surjan en el encuentro; en definitiva, "igualar en zonas donde ellos suelen tener jugadores diferenciales, porque tienen mucha pegada todos los que juegan en la parcela ofensiva".

También ha indicado que el próximo rival del Huesca "tiene atrás buenos jugadores" y, en el centro del campo, efectivos "muy completos".

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Por último, ha considerado que el conjunto oscense sabe "competir" y deberá recuperar su "mejor versión individual y como conjunto, empezando por ganar esos duelos".