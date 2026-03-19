La previa del SD Huesca-Almería: debut de Oltra en un Huesca urgido de victorias

La SD Huesca, situada en puestos de descenso y necesitada de puntos, intentará lograr la victoria este viernes ante el Almería, tercer clasificado, que también buscará llevarse los tres puntos en El Alcoraz, a las 20.30 horas, para seguir luchando por el ascenso a Primera División, dos situaciones adversas para cada equipo. El conjunto azulgrana no consigue remontar puestos en la clasificación y, después de varios partidos hundido en la zona baja de la clasificación, ve cómo no es capaz de sumar los puntos en juego ni de corregir los errores que le están condenando en un tramo final de la temporada muy importante para el futuro del club oscense en el fútbol profesional.

Así, la semana en la capital altoaragonesa ha estado marcada por la llegada de un nuevo entrenador, el tercero del curso, tras la destitución el lunes de Jon Pérez 'Bolo', a la que acompañó la del director deportivo, Ángel Martín González. José Luis Oltra espera darle nuevos aires al equipo para revertir la situación con ideas nuevas y conseguir de esta forma que los jugadores reaccionen, aporten y den más de lo que han dado hasta este momento, ya que se espera mucho más de todos ellos.

El equipo se ha conjurado para sacar adelante este duelo en casa con sus aficionados, en lo que antes era un fortín, para sumar los tres puntos y poder respirar un poco en lo que resta de campaña, ya que se presume un final muy exigente y difícil para los azulgranas. El sistema empleado hasta ahora por el nuevo entrenador del Huesca hace prever que apostará por un 4-4-2, intentando dar la forma que él tiene para que juegue su nuevo equipo, que no puede permitirse más tropiezos, aunque el rival sea de los fuertes de la categoría, como es el conjunto andaluz.

Francisco Portillo, durante una sesión de entrenamiento en la Base Aragonesa. / SD Huesca

Para este partido el técnico del Huesca tendrá varias bajas por lesión, ya que no recupera a ninguno de la anterior semana. Diego Aznar, Joaquín Fernández, Toni Abad, Enol Rodríguez y Jesús Álvarez, piezas clave la mayoría de ellos, siguen copando la enfermería. Eso sí, Dani Luna, sancionado la pasada jornada en La Rosaleda, estará a disposición del míster, por lo que habrá otra vez cambios con respecto al último once, una constante en la SD Huesca en todas las líneas, excepto en la portería.

Por su parte, el Almería afronta una jornada marcada por la necesidad de reacción tras la reciente derrota ante el Real Zaragoza en el Ibercaja Estadio, que rompió una dinámica positiva y dejó señales de inseguridad en el equipo, que ahora busca recuperar sensaciones y mostrar concentración y regularidad durante los noventa minutos. La derrota ante los de David Navarro supuso un punto de inflexión tras una racha de cinco victorias y un empate y, además de perder la plaza de ascenso directo, el equipo vio frenada una dinámica que había reforzado su candidatura.

Aficionados desplazados a La Rosaleda para el partido contra el Málaga. / SD Huesca

Durante la semana, la plantilla ha centrado el trabajo en ajustar mecanismos tácticos y mejorar la fiabilidad defensiva. Gui Guedes continúa siendo duda, mientras que Stefan Dzodic regresa tras superar sus problemas físicos y el resto del grupo llega en condiciones en un momento en el que cada detalle puede resultar determinante.

Alineaciones probables

Huesca: Dani Jiménez; Carrillo, Piña, Pulido, Alonso; Michael, Sielva, Portillo, Ojeda; Laquintana o Cantero y Escobar.

Almería: Andrés Fernández; Luna, Rodrigo Ely, Bonini, Muñoz; Dzodic, Lopy; Embarba, Arribas, Morcillo, y De la Fuente.

Árbitra: Marta Huerta (Comité Tinerfeño)

Estadio y hora: El Alcoraz, 20.30 horas.