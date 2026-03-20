Oltra no cambia al Huesca. La crónica del Huesca-Almería (1-3)

El Almería, con su victoria en el Alcoraz (1-3) ante el Huesca, salió fortalecido, mientras que hundió más al Huesca, tras un partido muy disputado y en el que tuvo que jugar el conjunto andaluz con un jugador menos más de media hora por la expulsión de Leo Baptistao.

En el minuto 11 Baptistao marcó el 0-1 tras aprovechar el rechace de Dani Jiménez a disparo de Lopy, que, en jugada personal, se había librado de varios jugadores locales. Tras unos minutos destinados a la revisión del VAR, el tanto subió al marcador y obligó al Huesca a encarar a remolque el resto del encuentro.

Sin embargo, los de Oltra, que debutaba en el banquillo azulgrana, reaccionaron bien. En el minuto 23, Ojeda de tiro cruzado y raso batió a Andrés Fernández (1-1) para devolver las tablas al marcador, pero la alegría duraría apenas diez minuto para la parroquia local, ya que en el minuto 33, Arribas anotó de penalti el 1-2.

La pena máxima, cometida por Iñigo Pina sobre De la Fuente, no fue señalada en principio por la colegiada Marta Huerta, que rectificó después de que el VAR le recomendara la visión de la jugada, si bien la resolución final tardó mucho en producirse.

Tras el descanso, el Huesca lo intentó y el encuentro se le puso de cara con la expulsión de Baptistao a falta de más de media hora para la conclusión, pero fue el Almería el que sentenció a través de Lopy, que, en el 73, con una vaselina, batió a Dani Jiménez (1-3).

Hasta el final, los oscenses derrocharon impotencia e imprecisión ante un Almería que no sufrió en exceso.