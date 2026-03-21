Oficial: Javier Sanz de Arce, nuevo director deportivo del Huesca

Javier Sanz de Arce, madrileño de 34 años, es el nuevo director deportivo de la SD Huesca, tal y como ha informado este sábado la entidad altoaragonesa. Sanz de Arce se compromete hasta 2028 con el club aragonés y llega para cubrir el puesto que había dejando vacante el despido de Ángel Martín González al principio de la semana. También fue cesado el técnico Jon Pérez Bolo y reemplazado por José Luis Oltra, que se estrenó en el banquillo con una derrota frente al Almería (1-3).

"Sanz de Arce llega procedente del Gimnàstic de Tarragona, donde lideró la parcela deportiva desde 2023 hasta junio de 2025, logrando alcanzar dos finales consecutivas de playoff de ascenso a Segunda División. Su trayectoria en el fútbol comenzó a fraguarse en el CP Cacereño, donde además de la dirección deportiva, asumió diversas responsabilidades dentro del club.

Posteriormente, dio el salto a la dirección deportiva del Granada CF, trabajando tanto en la secretaría técnica del primer equipo como en la dirección del fútbol formativo. Su carrera continuó en el Levante UD durante dos campañas en Primera División formando parte de la dirección deportiva del primer equipo, siendo además el director de metodología y de captación internacional.

El nuevo máximo responsable del área deportiva de la SD Huesca dejó también su impronta en La Fábrica del Real Madrid CF, formando parte de la dirección deportiva de su cantera desde 2021 hasta 2023", informa el propio Huesca.

Sanz de Arce ya se encuentra en Huesca, donde ha ofrecido sus primeras impresiones, mostrando en primer lugar su "agradecimiento por la bienvenida. Estoy con muchas ganas, mucha ilusión. Conozco mucho la casa, vengo a aportar mi granito de arena para conseguir los objetivos del club".

"Vengo a un proyecto que quiere consolidarse. Esa ambición que yo tengo, quiero transformarla haciendo bien las cosas, con sentido común, normalidad, con un método y con un plan y unos objetivos a cumplir a corto plazo", describe el nuevo director deportivo.

"Me he formado en muchas áreas, vengo con la intención de mostrar mi capacidad, el crecimiento que quiero tener y eso pasa por hacer bien las cosas. Vengo con las ideas claras, con la intención de hacer las cosas bien y plasmarlas y lo quiero hacer desde el primer momento", repasa sobre su trayectoria.

"Es un proyecto a medio plazo que me da confianza para poder trabajar pero al final las cosas se demuestran trabajando. Necesito demostrarlo desde el primer día. Tenemos que trabajar en hacer una buena captación y formación de jugadores y la consolidación, con planes individuales para llegar al primer equipo", añadía Javier.