La SD Huesca clama contra el VAR: "Exigimos respeto y rigor"

La SD Huesca ha publicado este lunes un comunicado en su web oficial en el que pide "respeto y rigor" en el uso del VAR después de conocer la conversación entre Oliver de la Fuente, en el videoarbitraje, y Marta Huerta, el en césped, tras la que la colegiada terminó señalando penalti de Iñigo Pina sobre Miguel de la Fuente pese a sus dudas iniciales durante el duelo entre el conjunto aragonés y la UD Almería que terminó ganando el cuadro andaluz por 1-3.

En el texto, el club aragonés destaca que es "es el motor de ilusión de toda una ciudad y una provincia, y un activo estratégico para el Alto Aragón en el fútbol profesional" y por eso exige "respeto y rigor" en el uso del VAR "que no penalice injustamente el futuro de nuestra institución".

En el club ha provocado un gran malestar la publicación del audio de la revisión del VAR, algo que la RFEF hace cada jornada. En el minuto 26 de la segunda parte y con empate a uno en el marcador, De la Fuente avanza hacia el área del Huesca y acaba cayendo ante la acción defensiva de Iñigo Pina, pero la colegiada no observó ninguna acción punible.

Desde la sala VAR, Oliver de la Fuente le recomienda que acuda a la pantalla a revisar "un potencial penalti". Una vez en la pantalla, De la Fuente le indica que "observamos que el defensor zancadillea al atacante y en ningún momento saca balón y el balón le queda a él para poder seguir jugando". Huerta observa la acción varias veces, también a cámara lenta, pide zoom y, posteriormente, una imagen que demuestre que la pierna derecha del defensa derriba al atacante.

Reclama incluso otro tiro de cámara, desde la portería contraria, pero ninguna de las visiones que le ofrecen le convence. Tras revisarla en numerosas ocasiones, la colegiada cree que es el atacante el que golpea al defensor pero De la Fuente le dice que ellos observan que le golpea con el pie derecho y Huerta acaba señalando penalti. Siete minutos después de que se produjera la jugada, Arribas anotó el 1-2 desde los once metros.

El comunicado íntegro

Tras conocerse el audio de la revisión de la jugada que derivó en el penalti señalado a Iñigo Piña sobre Miguel de la Fuente en el encuentro del pasado viernes entre nuestro equipo y la UD Almería, la SD Huesca desea manifestar lo siguiente:

Inexistencia de error claro y manifiesto: Según el protocolo VAR, una decisión inicial solo debe modificarse si existe un error "claro, obvio y manifiesto". Resulta paradójico que una acción calificada bajo estos términos requiriera más de seis minutos de deliberación y múltiples repeticiones para ser juzgada. La demora extrema es, en sí misma, la prueba de que no existía una evidencia incuestionable para corregir la decisión de campo.

Según el protocolo VAR, una decisión inicial solo debe modificarse si existe un error "claro, obvio y manifiesto". Resulta paradójico que una acción calificada bajo estos términos requiriera y múltiples repeticiones para ser juzgada. La demora extrema es, en sí misma, la prueba de que no existía una evidencia incuestionable para corregir la decisión de campo. Vulneración de la autonomía arbitral: La normativa de la RFEF estipula que el VAR debe limitarse a recomendar una revisión. Sin embargo, las imágenes y audios publicados revelan una insistencia y una valoración subjetiva continua por parte de la sala VOR, condicionando la decisión final de la árbitra en lugar de limitarse a ofrecer ángulos objetivos.

La normativa de la RFEF estipula que el VAR debe limitarse a recomendar una revisión. Sin embargo, las imágenes y audios publicados revelan una por parte de la sala VOR, condicionando la decisión final de la árbitra en lugar de limitarse a ofrecer ángulos objetivos. Alteración de la integridad competitiva: La SD Huesca considera que el uso del VAR bajo estas condiciones, alejado de su propósito original y falto de unidad de criterio, altera por completo el desarrollo de la competición. Decisiones tan determinantes y cuestionables no solo condicionan un partido, sino que desvirtúan el equilibrio y la justicia de la categoría. La SD Huesca expresa su profundo malestar y preocupación ante la evidente falta de unidad de criterio. Decisiones tan determinantes para el devenir de un encuentro no pueden quedar sujetas a interpretaciones forzadas que se alejan del espíritu del reglamento y del propio protocolo.

Nuestra entidad es el motor de ilusión de toda una ciudad y una provincia, y un activo estratégico para el Alto Aragón en el fútbol profesional.

Competir en la élite ya supone un reto mayúsculo para una estructura como la nuestra; encontrarnos con este tipo de errores arbitrales añade una dificultad externa que pone en riesgo el esfuerzo de nuestros profesionales y el sentimiento de nuestra afición. Exigimos respeto, rigor y la aplicación de un criterio arbitral que no penalice injustamente el futuro de nuestra institución.