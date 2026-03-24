Javier Sanz de Arce, nuevo director deportivo de la SD Huesca: "La situación es complicada, pero no límite"

«Vengo con toda la ilusión, a trabajar y devolver con hechos la confianza que todos me están demostrando», es la carta de presentación de Javier Sanz de Arce en su presentación como director deportivo de la SD Huesca. El madrileño compareció ayer por primera vez ante los medios de comunicación en la sala de prensa de El Alcoraz, acompañado por el presidente de la entidad, Agustín Lasaosa, y su consejero delegado, Ricardo Mur, y ambos destacaron la preparación pese a la juventud de Sanz de Arce, y su papel dentro de toda la parcela deportiva del club, modelando un proyecto a medio y largo plazo dentro de la Base Aragonesa de Fútbol, tanto a nivel de primer equipo como de cantera.

Dentro de su amplio conocimiento del fútbol español, el nuevo director deportivo aseguró conocer bien el proyecto azulgrana, como uno de los motivos de haberse decidido por la oferta del club. «Desde el primer momento sentí la confianza por su parte, de poder generar un proyecto a medio plazo, y en ese sentido, creo que la SD Huesca reúne todas las condiciones que yo necesitaba para poder desarrollar mi trabajo de la mejor manera posible».

Empezar a ganar

«Vengo a intentar cambiar la situación deportiva desde ya. A ayudar. Porque un director deportivo no solo ficha, sino que también se encarga de gestionar el día a día y de sacar el mejor partido posible a los jugadores que tenemos a día de hoy», apuntó, a la hora de referirse al momento actual del equipo. «La situación es compleja y complicada, pero ni mucho menos es límite. Sí es verdad que lo que tenemos que hacer es empezar a ganar nosotros y no depender de nadie más».

«Mi desafío son los once partidos que nos esperan, y en los que vengo a intentar ayudar desde ya, a estar cerca de José Luis (Oltra) y de los jugadores. Mi misión es sacar lo mejor de ellos para que el equipo se mantenga», añadió. «Tengo mucha ambición pero creo mucho en el trabajo, y estar a cinco puntos de la salvación, quedando 33 por disputarse, no es un reto imposible».

Para ello, destacó la importancia de la afición y su apoyo. «Hay momentos en el fútbol que las cosas no se dan, y al final el primer gol lo mete siempre la afición. Es muy importante sentir que desde el minuto uno la gente está animando».