¿Quién es Zéno Stassin? El central de 1.97 metros que entrena con la SD Huesca a las órdenes de Oltra

Las bajas están siendo el mayor dolor de cabeza para José Luis Oltra desde que cogió las riendas de la SD Huesca, como también lo fueron para Jon Pérez 'Bolo' en el tramo final de su estancia en la capital oscense. Enol Rodríguez y Diego Aznar en ataque, o Jesús Álvarez en el centro del campo, son algunos de los jugadores indispensables para el equipo que han obligado al técnico valenciano a cambiar el esquema azulgrana. Sin embargo, los peores estragos han venido para el Huesca en la línea defensiva.

Joaquín Fernández, que llegó en enero para reforzar la posición de central tras las salidas de Hugo Pérez y Sergio Arribas, se lesionó a los 15 minutos de su debut ante el Mirandés y dejó a Bolo con un serio problema. También en el lateral derecho, con la lesión de Toni Abad y la salida de Ángel Pérez en el mercado, le ha costado al Huesca encontrar al hombre ideal. A todo ello se suma la pérdida de confianza en nombres como Julio Alonso y Ro Abajas en el lateral izquierdo, y, en el centro de la defensa, de Íñigo Piña, autor del penalti que costó al equipo la posibilidad de puntuar ante el Almería.

La suma fue lo que obligó al extécnico a probar todo tipo de inventos. Por la izquierda, Liberto Beltrán retrasó su posición desde el extremo hasta el lateral en Valladolid y, aunque cumplió, en el siguiente duelo en El Alcoraz ante el Albacete tuvo que ser sustituido al descanso, también por lesión. Así, con las malas sensaciones que dejaron los minutos de Julio Alonso en los dos encuentros siguientes, Oltra cumplió en su primer once con una demanda de la afición, la de poner a Jordi Martín en esa posición.

Julio Alonso persigue a Dani Luna durante un entrenamiento esta semana. / SD Huesca

En el lado opuesto, la idea de trasladar a Javi Mier desde el centro del campo hasta el lateral derecho, en su vuelta después de más de un año de lesión, tampoco le salió del todo bien a Bolo, lo que ha provocado que Carrillo sea el más fiable pese a ser central. No obstante, el problema sigue siendo el mismo: la pareja de un excelso Jorge Pulido que necesita a su lado a alguien que cumpla con las exigencias que supone el intento de lograr la permanencia en Segunda División.

Por ello, José Luis Oltra no ha dudado en mirar hacia abajo nada más llegar a la capital altoaragonesa. Pero no se ha detenido en el filial, que milita en el grupo 17 de Tercera RFEF, sino que lo ha hecho en el equipo de División de Honor Juvenil. Allí, la gran novedad de la ventana invernal fue la llegada de Zéno Stassin, un central de 1.97 metros de altura que ha causado sensación a todos los niveles dentro del club.

Once titular del Juvenil A de la SD Huesca antes del partido ante el Espanyol. / SD Huesca

Un refuerzo de altura

El Juvenil A de la SD Huesca lucha por abandonar la zona de descenso en el Grupo 3 de División de Honor, la categoría más alta del fútbol formativo nacional. Con este cometido lleva el conjunto azulgrana desde que empezó la temporada, con el objetivo de salvar la categoría que alcanzó en 2022. Por ello, la dirección deportiva decidió traer un refuerzo defensivo en el mercado invernal que ha tenido protagonismo inmediato.

Zéno Stassin, nacido en 2007, ha disputado cinco partidos con la elástica azulgrana, empezando por el derbi aragonés ante el Real Zaragoza, que acabó con empate a 0 en la Base Aragonesa, y terminando con la victoria del pasado fin de semana en casa ante el San Cugat (3-1). En medio, dos derrotas a domicilio, ante el Girona (4-0) y el RCD Espanyol (1-0), y un empate ante el FC Barcelona (2-2). Cinco partidos en los que el Huesca ha sumado 5 puntos de 15 posibles.

En esos cinco choques, el belga partió de titular en todos ellos y disputó los 90 minutos en los cuatro primeros. El pasado sábado, ante el San Cugat, Stassin fue sustituido al descanso. Antes de recalar en la capital oscense, el central pasó por las categorías inferiores del Club Brujas, el Gent y el SK Beveren. Pertenece, además, a una generación familiar de futbolistas, con un hermano, Noah Stassin, jugando en el Royale Union Saint-Gilloise, de la Primera División belga, y un primo, Lucas Stassin, en el AS Saint-Étienne, en la Ligue 2 francesa.

Noticias relacionadas

Ahora, con la necesidad de hombres en la zaga llamando a la puerta del conjunto altoaragonés, José Luis Oltra ha requerido los servicios de Zéno en los entrenamientos de la SD Huesca durante toda esta semana y, ante la falta de efectivos, podría estar en la lista de convocados para el sábado en un choque clave para los azulgranas, que se juegan la posibilidad de seguir luchando por la permanencia en Granada.