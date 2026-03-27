Oltra, entrenador del Huesca: "Hemos reducido el porcentaje de posibilidades, estamos más lejos y peor, pero esto es de largo plazo"

Tras la última derrota en casa, el entrenador del Huesca, José Luis Oltra, solo piensa en la importancia del encuentro de este sábado en Granada (16.15), que no es sencillo por lo que se juega el equipo, aunque ha apuntado que hay que tener "confianza, fe y afrontar cada partido y competir".

Oltra ha valorado que el conjunto oscense ha ido "de menos a más" en el sentido de que va entendiendo "cosas" que a él le gusta que haga en referencia a la disciplina, la forma de entrenar, el trabajo, la intensidad y matices que siempre son importantes y que cada entrenador aporta.

El entrenador ha insistido en que no pueden "dejar pasar el partido de mañana" y no pueden desechar ningún encuentro, aunque la Liga es muy larga y si son capaces de ganar lo que tienen que ganar van "a tener opciones".

Y ha añadido que solo se fija en el Huesca, cuya situación actual es complicada, pese a que insiste en que no hay que mirar la clasificación.

"Hemos reducido el porcentaje de posibilidades. Obviamente estamos más lejos, estamos peor, pero es que esto es de largo plazo y va a haber una semana que estemos más cerquita y otra menos. Y lo he vivido la temporada pasada con opciones incluso de salida y no sales...Lo que hay que tener es confianza, fe y afrontar cada partido y competir", ha recalcado.

Sobre el Granada ha reconocido que está "en un buen momento" y que tiene "un gran entrenador", que va "de frente y es auténtico", "muy buen entrenador, y que está haciendo un gran trabajo".

Y el equipo es el décimo que más remata, el noveno que es más productivo de la Liga y el quinto menos goleado, que eso "es importante", ha resaltado.

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"Es un equipo que es el que más centra por izquierda, el que más completa esos centros y en juego dinámico tiene muchas virtudes", el tercer equipo más alto porque "aprieta muy arriba", porque es un equipo que viene a buscarte y a provocar el error. Y que individualmente tiene buenos futbolistas, aunque "también tiene alguna carencia y también se le puede hacer daño", ha concluido.