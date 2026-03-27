La previa del Granada-SD Huesca: duelo clave por la permanencia en Los Cármenes

El Granada y la SD Huesca disputan este sábado en el Nuevo Los Cármenes un duelo clave por la permanencia con el conjunto azulgrana marcando el descenso y necesitado de puntos con urgencia para no hundirse en la tabla. El equipo oscense viaja a tierras andaluzas con muchas necesidades y una dinámica muy negativa debido a la delicada situación deportiva que atraviesa, pues no logra salir del descenso y necesita la victoria imperiosamente para no quedar descolgado en la clasificación.

El debut de José Luis Oltra en el banquillo oscense no fue positivo, puesto que el Huesca perdió en El Alcoraz ante el Almería en la anterior jornada y, lejos de recortar la desventaja con sus rivales directos, la derrota la aumentó, por lo que la preocupación sigue creciendo en el entorno de la capital altoaragonesa. El partido ante el Granada resulta muy importante porque el conjunto azulgrana no puede dejar escapar ninguna oportunidad para sumar puntos, sea en casa o fuera, y con el rival que tenga enfrente, pues cada vez quedan menos jornadas.

El técnico de la SD Huesca, tras lo visto por su equipo ante el Almería, hará cambios tanto tácticos como de nombres en el once inicial para tratar de mejorar a su equipo y así sumar los puntos en juego. Oltra recupera a varios jugadores que estaban lesionados en las últimas jornadas, de tal forma que podrá contar con Enol y Liberto, aunque no están para jugar todavía Jesús Álvarez y Toni Abad, además de Joaquín Fernández y Diego Aznar, que son bajas de larga duración.

Jorge Pulido, durante un entrenamiento esta semana en la Base Aragonesa. / SD Huesca

El equipo dirigido por José Rojo ‘Pacheta’, exentrenador del Huesca afronta el partido con el único objetivo de ganar para colocarse con once puntos de renta sobre los cuatro últimos en la tabla de Segunda División. El técnico tiene un grave problema en la portería, ya que Luca Zidane está con Argelia y Ander Astralaga lleva varias semanas lesionado, por lo que tendrá que jugar el canterano Iker García si finalmente no se recupera el cancerbero vasco, que será duda hasta última hora.

Pacheta recupera al medio Sergio Ruiz y a los atacantes José Arnaiz y Jorge Pascual, los tres tras cumplir partido de sanción por acumulación de amonestaciones, mientras que tiene como único ausente seguro por lesión al lateral Pau Casadesús. El Granada llega en un gran momento tras ganar la pasada jornada por 0-2 a la Real Sociedad B, aunque arrastra el lastre de no haber ganado sus dos últimos compromisos en casa.

Más de 100 azulgranas acompañarán al equipo en el Nuevo Los Cármenes. / SD Huesca

Alineaciones probables:

Granada: Astralaga o Iker García; Oscar, Manu Lama, Loic Williams, Diallo; Sergio Ruiz, Izan, Trigueros; Álex Sola, José Arnaiz y Petit.

Huesca: Dani Jiménez; Carrillo, Piña, Pulido, Jordi Martín; Sielva, Seoane, Portillo, Ojeda; Laquintana y Escobar.

Árbitro: Dámaso Arcediano (Comité Castellano-Manchego)

Estadio y hora: Nuevo Los Cármenes, 16.15 horas.